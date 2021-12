Indkalder til pressemøde: Sygehusvæsnet får pengeindsprøjtning

Der er lagt op til en tidlig julegave til sygeplejerskerne og resten af sundhedspersonalet.

Finansministeriet kalder det en 'coronavinterpakke', der vil blive præsenteret klokken 21.

Regeringen, SF, Radikale, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne vil være til stede.

Ekstra Bladet erfarer fra flere kilder, at der de seneste timer har været en aftale om en indsprøjtning på en milliard til sundhedspersonalet på bordet.

Flere af regeringens støttepartier har i ugens løb meddelt, at de gik ind til finanslovsforhandlingerne med ønsket om at sundhedsvæsnet skulle have penge til at komme helskindet gennem vinteren.

Tirsdag meddelte SF-formand Pia Olsen Dyhr, at milliarden, og gerne mere, var et krav fra partiet. Den skulle udgøre et coronatillæg.

Enhedslisten ville tilføre sundhedsvæsnet et akut løft på omtrent to milliarder med fokus på de lavest lønnede.

Også regeringen var parat til at tilføre penge til sundhedsvæsnet i det, de også tidligere har kaldt en 'coronavinterpakke', der skulle sikre, at sundhedsvæsnet ikke knækker i løbet af vinteren.

Regeringen havde dog ikke meldt ud, hvor stor en pengepose sundhedsvæsnet skulle have i hånden.

