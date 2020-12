Indkalder til pressemøde

Der er nu indkaldt til et nyt corona-pressemøde.

Det bliver i aften kl. 19 i Statsministeriet, fremgår det af en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen konstateres det blot, at emnet er 'covid-19 i Danmark'. Men efter alt at dømme kommer det til at handle om de restriktioner, der indtil videre løber frem til 3. januar.

Kl. 16 er Folketingets sundhedsordførere i den såkaldte corona-følgegruppe således indkaldt til møde, hvor de vil blive orienteret om, hvorvidt restriktionerne forlænges.

Frem til 3. januar gælder bl.a. følgende restriktioner:

Lukning af serveringssteder, lukning af storcentre mv., lukning af frisører mv. samt en nedlukning af hele detailhandlen undtaget dagligvarebutikker, apoteker mv. Desuden er studerende og skoleelever hjemsendt.

Opdateres ...