Indkalder til samråd: - Skal ikke leve med deres bestialske gerninger

Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup indkalder justitsminister Nick Hækkerup i et samråd om vanvidsbilister.

Det fortæller gruppeformanden til Ekstra Bladet.

- For mig er der ingen tvivl om, at vi skal gøre, hvad vi kan for at redde dem, der bliver ofre for vanvidsbilisters hærgen, siger han.

- Nu har vi en sag fra Frederiksberg, hvor en 5-årig pige blev dræbt. Vanvidsbilisten burde have siddet i fængsel, fortsætter Skaarup.

Her henviser han til en historie i B.T. bragt onsdag, hvor man kunne berette, at vanvidsbilisten fra Frederiksberg også havde været involveret i en ulykke, hvor en kvinde blev lagt i koma sidste år.

Ulykken skete 19. januar 2019, men der er endnu ikke faldet dom i sagen, hvorfor gerningsmanden har været på fri fod.

- Det er ufatteligt vigtigt, at gerningsmændene bliver dømt for, hvad de gør. Vi skal ikke leve med deres bestialske gerninger i vores samfund på grund af langsommelig sagsbehandling, siger Peter Skaarup til Ekstra Bladet.

- Hvis ikke domstolen og vores retssystem havde været så langsommeligt, så havde det ikke kostet en lille pige livet.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) skal forklare sig i samråd. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Vil have svar

Der er en lang række spørgsmål, som Peter Skaarup vil have svar på fra justitsministeren.

- Hvordan kan det være, at det tager så ufatteligt langt tid for domstolene at få vanvidsbilister dømt? Hvad gør vi for at forhindre, at det sker i fremtiden, at mennesker bliver dræbt, fordi de samme bliver ved med at køre vild og voldsomt uden at tænke på andre?

- Vi skal have fundet løsninger. Det her må ikke ske igen, og det er derfor, at vi har indkaldt til samrådet, siger Skaarup.

- Hvad tænker I er løsningen?

- Jeg kunne godt tænke mig, at hvis man bliver taget for vanvidsbilisme med døden til følge, at man får en straksdom. Vi foreslår samtidig, at der er minimum straf på seks år.

- I dag skal man erkende sin skyld for at få en straksdom. Hvis man ikke anerkender sin skyld, kan blive varetægtsfængslet, indtil man får sin dom.

Straframmen for vanvidsbilisme er op til otte års fængsel, men det er sjældent, at straffen er så hård.

I oktober sidste år modtog en 26-årig mand tre års fængsel af at have kørt tre mennesker i ihjel.

Samrådet er endnu ikke skemalagt.

