Indkaldt til stormøde: Borgmestre håber på genåbning

Landets borgmestre er indkaldt til et stormøde online mandag med blandt andre justitsminister Nick Hækkerup.

Der er tale om en indkaldelse af samtlige 98 borgmestre samt de fem regionsformænd, skriver dr.dk. Her oplyses desuden, at mødet vil finde sted mellem klokken 11 og 12.

Mødet vil foregå på Teams, hvor flere ministre vil deltage. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Borgmester ønsker genåbning

Mødet vil foregå på Teams, og her håber borgmester på Læsø, Karsten Nielsen(O), blandt andet at få svar på, hvordan man vil påbegynde genåbningen af samfundet.

- Jeg forventer at høre lidt mere indgående om den nye teststrategi, der skal køre fremadrettet, og som måske skal danne basis for, at man kan lave en forsigtig genåbning nogle steder i samfundet.

- Tænker du på en regional genåbning?

- Ja, eller lokale. Om man vil tage enkelte kommuner. Jeg ved godt, at det kan være lidt svært, hvis man åbner op i nogle kommuner, og så er det lige pludselig som i Kolding, hvor der kommer et kæmpe udbrud, og så skal man til at lukke ned igen. Jeg kan godt se, at det er et problem.

- Men overfor det står jo, at vi mangler at få vores ældste skoleårgange i skole til gavn for eleverne og forældrene. Og så skal vi også have gang i vores liberale erhverv og småforretninger nu. Det er vi simpelthen nødt til. Vi skal have gang i frisørerne, det trænger vi alle til, siger Karsten Nielsen.

Mette Frederiksen var med, da 0.-4.-klasserne kom tilbage i skole

Næsten ingen smittede

Han håber også på, at Læsø Kommune er et af de steder, man kan få lov at åbne igen. Der har nemlig kun været meget få smittetilfælde på øen, der tæller 1800 indbyggere.

- Ja, nu havde vi jo godt nok et smittetilfælde i lørdags, men derudover har vi jo ikke haft noget i næsten to måneder. Vi har haft 20 smittetilfælde i hele pandemiperioden.

- Vi har jo ikke rigtig nogen, men det er selvfølgelig, fordi vi er så isolerede, som vi er. Og fordi vi er så få, som vi er. Så jeg håber, at vi er en af dem, der kan åbne.

Karsten Nielsen håber på, at de får noget at vide i dag.

- Vi krydser fingre for, at der kommer godt nyt. I hvert fald senest på onsdag, hvor de endeligt melder ud. Men vi hører jo nok lidt om det nu her, hvad de har i støbeskeen, siger han.

Sundhedsministeriet har tidligere i en pressemeddelelse oplyst, at man vil melde nærmere ud om en mulig genåbning onsdag.

Statsminister Mette Frederiksen har dog skrevet på Facebook, at der allerede kan komme oplysninger om lempelser mandag.

