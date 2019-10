Indrømmer fake news: - Helt vildt pinligt

SF'eren Kira Peter-Hansen erkender, at hun var for hurtig med anklager mod Dansk Folkepartis Peter Kofod

SF's europaparlamentariker Kira Peter-Hansen har været ude med hårde beskyldninger mod Peter Kofod (DF) på Twitter. Hun har anklaget ham for at have stemt for nedskæringer i EU's antisvindel-enhed, Olaf.

Det viste sig dog ikke at være sandt, og nu trækker hun i stedet i land og lægger sig fladt ned.

- WTF?! (What the fuck red.) Jeg har gjort mig skyldig i fake news, da jeg i går påstod, at Peter Kofod havde stemt for at skære på OLAF. Der var fejl på vores stemmelister og AM-numre, og vi fik ikke dobbelttjekket, før vi gik i automatpilot. Det er jeg fandme ked af, skriver Kira Peter-Hansen i et Twitter-opslag.

Over for Ekstra Bladet forklarer hun:

- Jeg har det vildt dårlig med det, jeg synes, det er helt vildt pinligt, at jeg ikke har dobbelttjekket, før jeg begynder at angribe en af mine kolleger. Hvis det havde været sandt, så havde det været cool, men jeg har det rigtig dårligt med, at jeg ikke har mine fakta i orden, før jeg går ud på den her måde, siger hun.

WTF?!

Bommert

Kira Peter-Hansen forklarer, at det det var en fejl i gennemgangen af stemmelister fra gruppen ID (Identity & Democracy), som Dansk Folkeparti er en del af, der er skyld i hendes Twitter-bommert.

Hun havde fået at vide fra sine politiske rådgivere, at Peter Kofod havde stemt for nedskæringer i antisvindelenheden Olaf, der netop har sendt Meld og Feld-sagen, hvor DF formentlig har en uheldig hovedrolle, videre til Bagmandspolitiet i Danmark.

Men det viste sig, afstemningen slet ikke havde noget emd Olaf at gøre, men i i stedet handlede om at reducere lønninger til EU-kommissærer.

Peter Kofod kalder de falske beskyldninger for 'grove'. Foto: Jens Dresling

Mega groft

Peter Kofod er forarget over anklagerne fra Kira Peter-Hansen.

- Jeg synes jo det er mega groft. Det er en meget, meget grov beskyldning, der bliver kastet efter Dansk Folkeparti i den her sag. I princippet, mener jeg jo det modsatte. Jeg vil sådan set gerne tilføre flere penge til den her enhed, så kunne det være, at man kunne få en afgørelse inden for tre år, på en sag som den vi selv har været igennem, siger Peter Kofod til Ekstra Bladet.

SF's store stemmesluger ved EP-valget i maj Margrethe Auken var i går hurtig til at dele Kira Peter-Hansens opslag.

Auken måtte efterfølgende også komme med en uforbeholden undskyldning på Twitter.

Nuttet undskyldning

Efter at have lagt sig fladt ned, har Socialistisk Folkeparti nu planlagt en humoristisk undskyldning til Peter Kofod og Dansk Folkeparti. Udover en opringning kan Peter Kofod se frem til et lille Olaf-plaster på såret.

- Jeg tror, at vi sender ham sådan en lille 'Olaf-dukke'. Du ved den der fra 'Frost'. For det er selvfølgelig ikke i orden. Man skal have sine fakta i orden, hvis man går efter politiske modstandere, siger Kira Peter-Hansen.