Indrømmer: Politiet vidste der ikke var lovhjemmel

Rigspolitiet indrømmer nu klart og tydeligt, at man godt vidste, at der ikke var lovgrundlag for at kræve alle mink aflivet, da det omstridte 'actioncard' blev udarbejdet

Når politiet troppede op på gårdene eller ringede til minkavlerne og krævede de raske mink aflivet, vidste man godt, at der ikke var lovgrundlag for det.

Det indrømmer Rigspolitiet nu, at man allerede vidste, da det såkaldte 'actioncard' blev udarbejdet, skriver Berlingske.

Det omstridte 'actioncard' brugte betjente i deres arbejde som en manual, når de ringede til minkavlere for at få dem til at aflive deres besætninger.

'Rigspolitiet var på tidspunktet for udfærdigelsen af actioncardet bekendt med, at hjemmelen til at kræve aflivning af dyr uden for smittezonerne endnu ikke forelå. Det var dog Rigspolitiets helt klare forståelse, at den fornødne hjemmel ville foreligge inden for kort tid,' skriver Rigspolitiet i et skriftligt svar til Justitsministeriet.

Rigspolitiet indrømmer, at man ikke vidste, at der ikke var lovgrundlag for at kræve mink aflivet. Her ses rigspolitichef Thorkild Fogde. Foto: Anthon Unger

Samråd i dag

Indrømmelsen kunne ikke være faldet mere belejligt.

Klokken 10.15 i dag, torsdag, skal justitsminister Nick Hækkerup stå skoleret på et samråd i retsudvalget om netop politiets 'actioncard'.

Her skal han redegøre for de forskellige myndigheders rolle i både udarbejdelsen og anvendelsen af manualen, herunder sin egen, Justitsministeriets, rigspolitichef Thorkild Fogde og Rigspolitiets rolle.

Tidligere beklaget

Det er ikke første gang, at Rigspolitiet må krybe til korset.

Efter hård kritik af ordlyden i betjentenes henvendelser til minkavlerne, der mest af alt lød som trusler, vedkendte Rigspolitiet, at manualen ikke var god nok.

'Det pågældende actioncard indeholdt en formulering, som – hvis anvendt i telefonsamtalerne – kunne give minkavlerne grund til at antage, at myndighederne kunne gennemtvinge aflivning. Rigspolitiet har beklaget dette,' skriver politiet i pressemeddelelsen.

'Det er en fejl, som vi dybt beklager. Vi løfter rigtig mange opgaver i politiet, og derfor kan der desværre ske fejl. Det er sket her. Jeg vil gerne personligt beklage over for de minkavlere, som har fået forkerte oplysninger fra os,' udtalte Rigspolitichef Thorkild Fogde i meddelelsen.

