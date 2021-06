Indrømmer: Selv de kvikke farer fuldstændig vild

Der er brug for bedre vejledning til familier, der søger familiesammenføring i Danmark, så de ikke 'farer vild i reglerne'. Sådan lyder meldingen fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

- Jeg kan sagtens forstå, at det er træls, når man kommer i klemme og bliver fanget i bureaukratiet, siger han.

Ekstra Bladet har i ugevis beskrevet, hvordan reglerne for familiesammenføring rammer danske statsborgere, og også støttepartierne Enhedslisten og Radikale Venstre har langet hårdt ud efter reglerne.

Og nu svarer den ansvarlige minister på området, Mattias Tesfaye, endelig på kritikken.

- Jeg har sagt fra første dag, jeg var minister, at jeg ønsker en stram, men ikke skør udlændingepolitik. Noget af det første, jeg var med til ændre, var familiesammenføringsreglerne, fordi børn kom i klemme, siger han i et videointerview med Ekstra Bladet, som du kan se øverst i denne artikel.

- Jeg kan slet ikke afvise, at der er behov for at justere andre steder. Det er jeg fuldstændig åben over for.

- Du sagde på et samråd i går, at vi skulle 'få åbenlyst skøre regler væk'. Hvad er det for nogle regler?

- For eksempel har jeg læst, at der er nogle, der farer fuldstændig vild i, hvad det er for noget dokumentation, de skal fremlægge for myndighederne, når de søger om at blive familiesammenført i Danmark efter ophold i et europæisk land, siger Mattias Tesfaye og henviser her til sagen om Lasse og Mila, der indsendte hele 2200 dokumenter til Styrelsen for International Rekruttering og Integration - og stadig fik afslag på familiesammenføring.

Lasse og hans kone Mila. Foto: Jonas Olufson

- Derfor er jeg glad for, at den konkrete styrelse (Siri, red.), der står for det her, kommer til at vejlede bedre, så folk får vedlagt de rette dokumenter og ikke bruger timer, dage og uger på det.

- Vi kan se, at folk har det med at indsende en masse dokumentation, men ikke rigtig det, der er brug for. Der skal vi som myndigheder være bedre til at vejlede, og det kommer vi til at blive efter sommerferien, siger Mattias Tesfaye.

- Foreningen Ægteskab uden Grænser har beskrevet, at de råder folk, der søger på den her måde, til at købe ind hver dag og gemme alle kvitteringer, for hvis man kun handler to gange om ugen, kan man ikke bevise, at man har opholdt sig i det pågældende land de andre dage. Hvordan ville det passe ind i dit liv, hvis du skulle leve sådan?

- Det er der, hvor jeg siger, at nogle af de historier, jeg har læst, har bekræftet mig i, at der er behov for at styrke vejledningen. Noget tyder på, at kvikke mennesker indsender de forkerte dokumenter, endda tusindvis af sider, men slet ikke dem, der er behov for.

- Det problem må I da have været opmærksomme på inden?

- Jeg er blevet opmærksom på det nu, vil jeg sige.

Taler Bjarne dansk?

Også sagen om pæredanske Bjarne, som ikke kan bevise, at han kan dansk, og hvis kone derfor er blevet udvist fra landet, har gjort indtryk på ministeren.

- Det skal jo ikke tage mange måneder og være et bureaukratisk helvede at få dokumenteret helt banale danskkundskaber, slår Mattias Tesfaye fast og tilføjer, at han ønsker at se på, hvordan man kan få den lange ventetid på danskprøver ned.

- Til de mennesker, der er trætte af, at de skal dokumentere deres danskkundskaber, vil jeg sige: jeg kan godt forstå det, hvis man er født og opvokset i Danmark. Men vi har bare for mange her i landet - også danske statsborgere - som ikke taler ordentligt dansk.

Danske Bjarne Toft Jakobsen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ekstra Bladet har ligeledes ad flere omgange beskrevet, hvordan mange oplever, at sagsbehandlingen i den grad trækker i langdrag, så folk venter i op til et år på at få en afgørelse.

- Jeg har, fra da jeg startede som minister, været optaget af at få sagsbehandlingstiden ned, fordi jeg synes, at det tager for lang tid at få afgjort sin sag. Det med, at det skal tage et år eller halvandet, det dur slet ikke, erkender Mattias Tesfaye.

- Hvis vi lige skal opsummere: hvad ser du så kan blive ændret?

- Vi kommer til at holde fast i, at man skal have en bolig. Vi kommer også til at holde fast i, at man skal tale dansk.

- Men jeg kan godt se et behov for, at vi vejleder bedre om, hvilke dokumenter myndighederne har behov for at se, og jeg kan også godt se, at der er behov for, at man hurtigt, billigt og effektivt - måske digitalt - kan dokumentere sine danskkundskaber, siger Mattias Tesfaye.

- Det er sindssygt vigtigt, at vi har et smidigt, hurtigt og effektivt system, og så siger jeg samtidig: er der skøre regler, eller er der behov for at vi vejleder bedre, så gør jeg meget gerne det. Det skal bare ikke være på en måde, hvor vi ender i de integrationsudfordringer, som vi havde for 20 år siden.