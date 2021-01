'Indsamler beviser': Hongkong-krise i Folketinget

Udenrigsminister Jeppe Kofod står med en diplomatisk krise på hænderne, efter Hongkong optrapper indsatsen for at retsforfølge folketingsmedlemmer

Krisen om danske politikere, der hjalp systemkritikeren og demokratiforkæmperen Ted Hui med at gå under jorden i Danmark, eskalerer nu yderligere.

Den Kina-venlige regering i Hongkong optrapper nu den diplomatiske krise mellem den særlige administrative region og Danmark og bekræfter i en udtalelse til Politiken, at politiet i Hongkong vil indlede en strefferetlig efterforskning mod Uffe Elbæk fra Frie Grønne samt den konservative politiker, Katarina Ammitzbøll.

Uffe Elbæk er en af de politikere, der nu undersøges af styret i Hongkong. Foto: Jens Dresling

Samler beviser

'Overalt, hvor nogen personer uanset deres nationalitet er mistænkt for at have begået en forbrydelse ved at organisere, planlægge eller hjælpe den undvigende eller indgå i sådan en kriminel sammensværgelse, vil politiet undersøge og forfølge dets juridiske forpligtelser inden for rammerne af lovgivningen i Hongkong', skriver en talsmand til avisen og understreger, at der nu bliver indsamlet 'beviser' mod de to politikere.

'Der vil blive foretaget en retslig proces med at undersøge og indsamle beviser,' skriver talsmanden til avisen.

Dermed kan der være lagt op til mulige arrestordre mod både Elbæk og Ammitzbøll.

Hongkong undersøger mulighed for at retsforfølge danskere

I december sidste år sendte Uffe Elbæk og Katarina Ammitzbøll en invitation og et falsk mødeprogram til Ted Hui. Det gav indtryk af, at Ted Hui skulle tale om den grønne dagsorden. Men i virkeligheden planlagde politikeren at gå i eksil i Danmark, hvilket politiet i Hongkong ikke opdagede.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kofod: Ingen udlevering

Jeppe Kofod: Philip Davali

Udenrigsminister Jeppe Kofod fortæller til Ekstra Bladet, at han nu har orienteret Udenrigspolitisk Nævn i Folketinget om sagen.

Han har også været i kontakt med Danmarks kontakter til myndigheder i både Kina og Hongkong, men ønsker ikke at fortælle nærmere, hvad beskeden til kineserne har været, men uddyber i en skriftlig besked:

'Jeg kan berolige med, at vi har gjort de danske synspunkter helt klare overfor Kina og Hongkong. Det gælder i øvrigt også overfor den herværende kinesiske ambassadør. Og lad mig for en god ordens skyld gentage det, jeg allerede har sagt i offentligheden: I Danmark råder der grundlovssikret ytrings- og forsamlingsfrihed,' skriver Jeppe Kofod og fortsætter:

Ikke samarbejdsvillig

'Danske parlamentarikere kan naturligvis kunne mødes med hvem de vil, uden frygt for repressalier. Den ret står regeringen fuldstændig værn om. Det er ikke kriminelt at udfolde sine demokratiske rettigheder. Og det er hverken til diskussion eller forhandling.'

Den danske udenrigsminister fortæller yderligere, at han ikke forestiller sig, at der vil være samarbejde mellem danske og kinesiske myndigheder i sagen. Og at Danmark ikke har udleveringsaftale med Hongkong, uanset hvem der måtte komme arrestordre på:

'Jeg vil derfor også gerne – for at feje eventuel tvivl eller spekulation af bordet - understrege, at jeg ikke kan forestille mig, at de relevante myndigheder her i Danmark ville imødekomme en anmodning fra myndighederne i Hongkong om bistand i den aktuelle sag. Lad mig ligeledes slå fast, at Danmark ikke har en udleveringsaftale med Hongkong.'