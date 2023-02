Influencer smidt ud af Danmark: Ramt af omstridt lov

Er du en af de danskere, der kæmper med at få lov til at leve med din udenlandske ægtefælle i Danmark? Skriv til journalisterne her.

1,7 millioner TikTok-brugere følger hver dag med i amerikanske Christina Markus og danske Jakob Greens liv i Danmark. Og sidste år rullede historien om deres kærlighed over skærmen i tusinder af danske hjem.

Men nu er det snart slut.

Ægteparret har nemlig fået afslag på familiesammenføring i Danmark, fordi de er for unge. Det betyder, at Christina Markus skal forlade landet allerede på lørdag i næste uge.

- Det er virkelig hjerteskærende, sukker hun.

Christina Markus er influencer, men drømte om at arbejde som skolelærer i Danmark. Foto: Linda Johansen

Den 22-årige influencer bor i Birkerød med danske Jakob Green, der er 23 og læser datalogi. Hun er i gang med at lære dansk og har med egne ord 'aldrig modtaget en øre' fra den danske stat.

Hun kan desuden leve af at lave indhold til sine sociale medier, som hun også lige nu bruger flittigt til at råbe op om sin situation med.

I Danmark var drømmen dog at skrue ned for influencer-tilværelsen og arbejde som folkeskolelærer - et erhverv, hun også er uddannet til fra et amerikansk college.

Har vakt debat flere gange

Det er den såkaldte 24-års-regel, som er årsag til, at parret til trods for alt det ikke må bo sammen i Danmark.

Reglen har eksisteret helt siden 2002 og betyder, at i et ægteskab mellem en dansker og en udlænding skal begge være fyldt 24 år, for at sidstnævnte kan få opholdstilladelse.

I Christinas tilfælde betyder reglen altså i praksis, at hun skal rejse ud af Danmark og opholde sig i USA i næsten et år, før hun må komme tilbage hertil og søge om opholdstilladelse på ny.

Siden sin indførsel er reglen, der har til formål at forhindre arrangerede ægteskaber og tvangsægteskaber, jævnligt blevet debatteret.

Den spøgte således under regeringsforhandlingerne i 2011, og i en rundspørge fra 2015 udtalte Venstre, der var med til at indføre reglen og i dag sidder i regering, at reglen skulle moderniseres, så den 'ikke rammer dem, den ikke skal'.

Parret har været sammen i otte år og blev gift sidste år. I mange af årene havde de et langdistanceforhold, men besøgte hinanden så ofte som muligt. De medvirkede sidste år i tv-programmet 'Grænseløst forelsket'. Foto: Linda Johansen

I dag er blandt andre Radikale Venstre fortalere for at få loven gjort mere fleksibel.

- Reglen blev lavet for at undgå, at du bliver tvunget ind i et ægteskab mod din vilje.

- Der kan man sige, at hvis du - som her - har 1,7 millioner følgere på sociale medier, så ville du nok godt kunne gøre opmærksom på det, hvis du var blevet gift mod din vilje, siger partiets udlændingeordfører, Christian Friis Bach.

- Men der er vel en grund til, at man holder fast i reglen?

- Man holder fast i den, fordi den er symbol på en hård og stram linje. Det er et eksempel på en praksis, som på rigtig mange måder ikke giver nogen mening. Og det her er jo en oplagt sag til at vise, hvorfor det ville være en god idé at lave det om.

- Vi foreslår, at hvis man kan dokumentere et års samliv og er fyldt 18 år, skal man have opholdstilladelse og lov til at være i Danmark, lyder det fra Radikale Venstres udlændingeordfører, Christian Friis Bach. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Fik kun 14 dage

I hjemmet i Birkerød kom afslaget som et chok. Parret havde håbet, at Christinas ønske om at arbejde som lærer kunne gøre, at man kunne se bort fra alderskravet.

- Hvis reglerne er så ubøjelige, som det er tilfældet her, så ender Danmark jo med at skyde sig selv i foden, siger Christina Markus.

Især den korte udrejsefrist har taget hårdt på hende. Fra modtagelsen af myndighedernes brev har hun nemlig kun fået 14 dage til at pakke alt sammen og forlade sit liv i Danmark.

- Man bliver opfordret til som udlænding at gøre så meget som muligt for at integrere sig, skabe sig et liv her og vise, at man vil Danmark. Og så får man to uger til at forlade det hele igen, siger hun.

Christina og Jakob ved godt, at reglen formentlig ikke kommer til at ændre sig, så det får betydning for dem. Alligevel forsøger de at råbe op om problemet, eksempelvis på sociale medier, hvor de også har lavet en underskriftsindsamling. Foto: Linda Johansen

Også Jakob Green er mærket ved udsigten til måske at skulle undvære sin hustru i halvandet år, før de begge er gamle nok til at søge igen.

- Mit studie, min omgangskreds og hele min familie er her, men det er klart, at Christina er min førsteprioritet. Så det har da fået mig til at genoverveje, om det er i Danmark, vi skal opbygge vores liv sammen, siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S). Han er ikke vendt tilbage på avisens henvendelser.