Ingen aftaler på plads: Sådan lover Radio Loud guld og grønne skove

Udbuds-vinder vil udkomme her, der og alle vegne, men har ingen aftaler på plads, viser gennemgang

Radio Loud nævner i deres ansøgning til Radio – og tv-nævnet en række samarbejdspartnere, som radioen forventer at distribuere indhold til. Men samtlige af de kommende samarbejdspartnere har aldrig nogensinde hørt fra radioen. Det viser en gennemgang, Ekstra Bladet har foretaget.

Mange var mystificerede over Radio – og tv-nævnets afgørelse, da de i sidste uge besluttede, at Radio Loud vandt sendetilladelsen over Radio24syv på den kommende dab-frekvens.

Og nu kan Ekstra Bladet fortælle, at dele af ansøgningen indeholder luftkasteller.

I deres ansøgning skriver Radio Loud , at det er 'afgørende', at deres indhold kan tilgås på en række forskellige platforme.

Her opremser radioen, hvordan en liste af 'platforme/distributionskanaler, der vil blive taget i brug', hvor de ud over dab+ og 'egen radio-app' blandt andet nævner 'aftaler med eksisterende portaler såsom Podimo, Egmont og Bauer Media' samt 'samarbejde med Spotify og YouSee Music'.

I Radio- og tv-nævnets afgørelse kan man sågar læse, at Loud stiller 'sit indhold til rådighed på andre portaler som fx Spotify', og i forhold til vurderingen af punktet Distribution og tilrådighedsstillelse skriver Radio- og tv-nævnet, at der bliver lagt 'vægt på, at programindholdet udkommer på andre platforme end kanalens egne'.

Der er bare det problem, at det ikke er alle Louds påståede aftale- eller samarbejdspartnere, der har hørt noget som helst fra Loud.

Louds 'aftaler' og 'samarbejder' er altså medvirkende årsag til, at Loud får tildelt 6 point i kategorien, hvorimod Radio24syv tildeles 5, og Loud i sidste ende vinder udbuddet.



Professor: Sjusk og dårlig matematik bag Radio24syv-slagtning

Ekstra Bladet har været i kontakt med nogle af de nævnte samarbejdspartnere, og her er ordlyden ens: Ingen har hørt fra Radio Loud.

- Vi har ikke været i dialog med Loud og har ikke derfor heller ikke nogen aftale med Loud på nuværende tidspunkt, siger Frank Vilstrup, der er kommerciel direktør i Egmont Publishing.

- Vi har ikke noget samarbejde, vi har ikke nogen aftaler. Vi har ikke talt med Loud. Det har ikke noget at gøre med os, siger direktøren for Bauer Media, Jim Receveur.

- Vi har ikke haft kontakt med Radio Loud, siger Pelle Svindborg, der er musikredaktør på YouSee Musik.

Ekstra Bladet har forsøgt at indhente en kommentar fra Radio Louds direktør, Ann Lykke Davidsen, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.