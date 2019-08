Ingen hjælp til Løkke fra eget bagland

Hvis Lars Løkke Rasmussen (V) havde regnet med, at hans bagland ville gå ud og bakke ham op som formand i Venstre, tager han fejl.

Onsdag aften gik formanden for Venstre i Region Sjælland, Elo Jensen, ud fra mødet og sagde:

- Den konklusion, som vi er kommet frem til, tager vi med til forretningsudvalgsmøde, hovedbestyrelsesmøde og landsmøde.

En af journalisterne spurgte:

- Bare lige for at slå fast: Lars Løkke Rasmussens eget bagland - han er valgt i dette område - vil ikke sige, om I har tillid til ham som formand for Venstre?

- Vi er enige om, at jeg går ud og siger det på alles vegne, som jeg har sagt her. Hverken mere eller mindre

Tirsdag sagde formanden for Venstre i Region Midtjylland Jens Nicolai Vejlgaard blandt andet til TV Midtvest, at man i regionen ønsker et nyt formandsskab:

- Vi synes, der skal ryddes op. Der har været alt for meget turbulens i Venstre, og hvis der skal ryddes op, så er det nu, vi skal have det gjort.

Kristian Jensen roser oprørenes talsmand