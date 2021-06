Ingen kommentarer til Syrien-spørgsmål

- Var du orienteret om fænomenet, at Islamisk Stat udsmugler børn fra de syriske lejre?

Et spørgsmål som først Inger Støjberg stillede i et samråd, derefter spurgte Enhedslisten i Folketinget og som Ekstra Bladet har forsøgt at få svar på siden april.

Jeppe Kofod og Trine Bramsen afviste ved et samråd i april at være orienteret om de specifikke tal, som Ekstra Bladet bragte i forbindelse med FE-orienteringerne om Islamisk Stats udsmuglinger af børn i de syriske lejre, men svarede ved samrådet ikke på, om de var orienteret om fænomenet.

Ekstra Bladet har i perioden gentagne gange spurgt Udenrigsministeriet ind til spørgsmålet, men uden held. I forbindelse med regeringens beslutning om at hjemtage 3 mødre og 14 børn fra lejren spurgte vi ind til et interview med Jeppe Kofod om sagen, hvilket ministeriet afviste.

I den forgangne uge tog vi derfor spørgsmålet med ind til Folketinget i håb om svar.

Se hvordan det gik i artiklens video og hør sagen blive vendt i det nye afsnit af Ekstra Bladets podcast 'Ingen Kommentarer'.

