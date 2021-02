Ingen smittede i en måned: Vil ikke genåbne

Da borgmester Karsten Nielsen (DF) tirsdag formiddag besøgte Brugsen på Læsø skete det med mundbind. Helt efter den nationale foreskrift for både handlende og personale.

Alligevel kunne en kunde ifølge borgmesteren ikke dy sig for at bemærke over for kassedamen:

- Hvor længe skal vi mon blive ved med det her?

Og den stille undren bag mundbindet midt i Kattegat kommer ikke ud af ingenting.

Læsø havde sit seneste bekræftede corona-tilfælde for mere end en måned siden. Helt præcist 6. januar ifølge SSI's seneste opgørelse.

- Det er efterhånden rigtig hårdt. Vore store skolebørn vil gerne i skole. Vores ældre mennesker føler sig ensomme. Vores psykisk syge har det hårdt, siger borgmesteren, der gerne ser de store elever tilbage i skolegården.

- Vi har plads til 300 børn på vores skole herovre, men der går kun ca. 160. Hvis sundhedsmyndighederne mener, det er forsvarligt, hilser jeg det velkomment, at de kan komme afsted, siger Karsten Nielsen.

Venter på Mette

Men hans ø-borgmesterfæller rundt i de danske farvande er langt fra lige så vovede. I hvert fald de socialdemokratiske af slagsen.

Her ventes der tålmodigt på, at der kommer dessiner fra en anden ø - Slotsholmen og statsminister Mette Frederiksen, hvis lockdown nu har varet siden 25. december.

Her er smitten lav: Åbning deler borgmestre Tirsdag er i alt 16 kommuner under bekymringsgrænsen på 20 smittede per 100.000 indbyggere i løbet af den seneste uge. Se, hvordan borgmestrene i en række af kommunerne med allermindst smitte forholder sig til en mere lokal genåbning. I parentes tal for faktisk smittede indbyggere de seneste syv dage. Viborg (10): Viceborgmester Per Møller Jensen (S) bakker fuldt op om regeringens nedlukning.

Favrskov (9): Borgmester Nils Borring (S) bakker fuldt op om regeringens nedlukning.

Nordfyn (5): Morten Andersen (V) appellerer til, at butikkerne kan åbne. Han frygter for deres eksistens.

Middelfart (7): Borgmester Johannes Lundsfryd (S) bakker op om regeringens nedlukning. Ser gerne åbning på landsdele - øst/vest for Storebælt.

Tønder (2): Borgmester Henrik Frandsen (V) erklærer sig klar til straks at åbne skoler og butikker.

Bornholm (1): Borgmester Thomas Thors (S) bakker fuldt op om regeringens nedlukning.

Læsø (0): Borgmester Karsten Nielsen (DF) appellerer til, at store skolebørn snart kan sendes afsted.

Ærø (0): Borgmester Ole Wej Petersen (S) bakker fuldt op om regeringens nedlukning.

Samsø (0): Borgmester Marcel Meijer (S) bakker fuldt op om regeringens nedlukning.

Skive (7): Borgmester Peder Chr. Kirkegaard (V) erklærer sig klar til straks at åbne skoler og butikker.

Aabenraa (10): Ekstra Bladet afventer svar.

Lemvig (1): Ekstra Bladet afventer svar.

Ekstra Bladet har ringet til borgmestrene på både Læsø, Samsø, Ærø og Bornholm.

Solskinsøen - med knap 40.000 indbyggere - har haft ét sølle konstateret tilfælde d. 1. februar.

For de tre førstnævnte øer gælder, at ingen har haft et eneste coronatilfælde siden 16. januar, hvilket udløser en incidens på et rundt 0.

- Men vi skal ikke behandles anderledes end andre kommuner. Det her er et anliggende for sundhedsmyndighederne og regeringen. Vi vil ikke lægge et politisk pres, selvom vi har været rigtig gode med meget lidt smitte og har en meget lydig befolkning, siger Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S).

Borgmester Ole Wej Petersen. Pressefoto

- Hvis vi begynder at åbne restauranterne og butikkerne, skal vi have en bom op ved færgen. Vi har 26 afgange til fire forskellige havne i døgnet. Skal vi så teste folk, inden de går ombord? Det har vi slet ikke hjemmel til, siger Ole Wej Petersen.

På Samsø er borgmester Marcel Meijer (S) enig med sin ærøske kollega.

Marcel Meijer, borgmester på Samsø. Foto: Ernst Van Norde

- Vi har ikke haft smitte i flere uger. Men pludselig før jul fik vi et udbrud på vores plejehjem, hvor fire beboere døde. Så vi er ikke begejstret for en regional genåbning. Jeg vil godt respektere, at vi venter i nogle uger, fordi vi også har den engelske variant at tage højde for.

Det samme gælder for Bornholms nye S-borgmester, Thomas Thors.

- Vores udgangspunkt er, at vi overlader det til sundhedsmyndighederne. Det må være deres faglige ekspertise, der afgør det. Vi er først og fremmest optaget af at få åbnet vores trafikkorridorer via Sverige. Det i sig selv vil kunne føre til højere smitte, så vi vil ikke også presse på for en regional genåbning, selvom vi har meget lidt smitte.