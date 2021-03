Ingen straf til læger for at tage vacciner til sig selv

Selvom folk kan idømmes betinget fængsel for at stjæle en dunk håndsprit, kalder Region Syddanmark det 'formålsløst' at politianmelde læger, der brugte plejehjemsbeboeres corona-vacciner til sig selv

Det får ikke noget retligt efterspil, at en række læger i Region Syddanmark i januar vaccinerede sig selv, kolleger og familie mod corona, selvom vaccinerne var tiltænkt sårbare og udsatte ældre på plejehjem.

Det oplyser regionen til Ekstra Bladet.

Berlingske kunne i februar fortælle, at to beboere på plejehjemmet Mødestedet i Grindsted ikke fik deres stik mod corona, da de den 22. januar skulle vaccineres for anden gang.

Det ville ellers have givet dem en beskyttelse på 94 procent mod den frygtede virus.

Lægen på stedet havde nemlig brugt nogle af vaccinerne på sig selv og sit personale.

Og episoden var ikke enestående, berettede Berlingske. I andre tilfælde har læger vaccineret hinanden og familiemedlemmer, selvom det ikke var deres tur ifølge myndighedernes vaccineplan.

Fængselsstraf for at tage håndsprit

Sidste forår tog et bredt flertal i Folketinget ellers grovfilen frem og indførte dobbelt straf for corona-relaterede lovovertrædelser.

Så nu kan tyveri af eksempelvis en dunk håndsprit eller noget testudstyr føre til en betinget fængselsdom.

Det skyldes, at man vil slå hårdt ned på, at folk rager ting til sig, som under corona-pandemien er "en knap ressource", og som skal "beskytte patienter mod smitte", som det hed i lovforslaget.

Formålsløst

Men det gælder altså ikke de ellers yderst eftertragtede corona-vacciner til plejehjemsbeboere.

- Region Syddanmark har nu gennemgået sagerne om de praktiserende læger, og regionen har valgt ikke at anmelde lægerne. Det er regionens juridiske vurdering, at der ikke er begået deciderede ulovligheder, og at det dermed vil være formålsløst at anmelde det til politiet, skriver regionen i en mail til Ekstra Bladet.

Regionen henviser til, at lægerne i klare vendinger har fået at vide, at det er uacceptabel adfærd, og regionen vurderer derfor, 'at det ikke kommer til at ske igen', som der står i mailen.