Ingen var overraskede: Kontorchef fastholder sin forklaring

Mens andre vidner har lagt op til, at Fødevareministeriet skulle have advaret om manglende hjemmel, mener kontorchef, at alle var klar over, at lovgivningen ikke var på plads

Det var en nøgtern kontorchef, der fredag formiddag besvarede det ene spørgsmål efter det andet på denne sidste afhøringsdag i Minkkommissionen.

Ligesom ved sin sidste afhøring for næsten præcis seks måneder siden var Paolo Drostbys, chef for kontoret, der havde ansvar for minkområdet under Miljø- og Fødevareministeriet, budskab endnu engang, at det ikke er hans opfattelse, at det kom som en overraskelse for nogen, at der ikke var hjemmel til at aflive alle landets mink.

Konkret spurgte Paolo Drostbys egen bisidder, Jacob Goldschmidt, mod slutningen af afhøringen, om Paolo Drostby oplevede, at folk reagerede med: '’Hvad fanden, har I ikke hjemmel?', efter det stod klart, at der ingen hjemmel var.

- Nej, lød det kort og godt fra kontorchefen.

- Er der på noget tidspunkt nogen, der siger til dig, at ministrene ikke vidste, at der ikke var hjemmel? spørger Jacob Goldschmidt.

– Nej, svarer Paolo Drostby igen kortfattet.

Intet 'gisp'

Heller ikke i Statsministeriet blev oplysningen mødt med 'et gisp', som bisidderen udtrykte det, eller hos det andelsejede auktionshus Kopenhagen Fur, der ifølge kontorchefen godt vidste, at der ikke var hjemmel.

Det var kun udefra, der var overraskelse, siger han. Her bliver Rasmus Jarlov (K) fremhævet som en af dem, det kom bag på, at der ikke var hjemmel.

Fredag i sidste uge var der ligeledes genafhøringer i Minkkommissionen, der holder til i Retten på Frederiksberg, og her sagde flere vidner, at det var ministeriet, som Mogens Jensen dengang var minister for, der havde svigtet sit ansvar og ikke orienteret og advaret tydeligt om, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink.

Blandt andre departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen talte i tydelige vendinger om, at der er en klar ansvarsfordeling blandt ministerierne, og at spørgsmålet om hjemmelen lå på Fødevareministeriets bord.

Og mens de andre vidner forsøger at placere ansvaret i Mogens Jensens ministerium, var alle ifølge Paolo Drostby altså helt bekendt med, at der ikke var lovhjemmel.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt ham, hvordan de forskellige udsagn i hans optik hænger sammen, men da han kom ud fra retten efter endt afhøring, lød det korte svar fra Paolo Drostby:

- Ikke i dag.

Vigtigt mødemateriale bragt op

Et centralt emne for afhøringen af Paolo Drostby drejede sig om et udkast til et såkaldt 'cover', som Fødevareministeriet havde udarbejdet og som skulle have udgjort et bilag i den samlede sag, der blev fremlagt på mødet i Koordinationsudvalget 3. november - dagen før det afgørende pressemøde.

I stedet endte coveret, hvor der oprindeligt ikke blev lagt op til, at alle mink skulle slås ihjel, med at være centralt på mødet, men nu i en 'klinisk' version, som Paolo Drostby kaldte det i en sms sent om aftenen 3. november.

’Det ser mørkegråt ud…. Det reviderede k-cover tegner en ret klar retning,' skrev han i en anden sms.

Om den besked forklarede Paolo Drostby for kommissionen:

- Det tegnede sig en klar retning. K-coveret gav en mere utålmodig retning, end vi havde indstillet til i vores oprindelige sag, siger han.

Med den bemærkning lagde han op til, at der ikke indgik bemærkninger om lovhjemmelen i den første udgave, fordi folkene i Fødevareministeriet ikke havde tænkt, at regeringen ville gå så vidt så hurtigt.

Godkendte mangelfuldt materiale

Det kom desuden frem, at Paolo Drostby var en af modtagerne af udkastet til statsminister Mette Frederiksens tale, der skulle bruges ved pressemødet 4. november.

Her blev de bedt om at faktatjekke og godkendte, og Paolo Drostby godkendte, selvom det ikke fremgik af talen, at der ikke var hjemmel - en information, som kontorchefen medgav i retten hørte under betegnelsen 'fakta'.

Heller ikke af Mogens Jensens beredskab til pressemødet fremgik det. Men det burde det ifølge Paolo Drostby, der godkendte materialet, have gjort, sagde han fredag.

- Hvis det skulle have været udtømmende, så burde det have været præciseret, at der udestår en hjemmel til aflivning i zone tre, siger kontorchefen.

- Det er ikke reflekteret.