Ingenting skete: 30 krænkede gik til R-ledelsen

Voldtægtsforsøg, uønskede gramserier og seksuel chikane.

Krænkelserne stod i lys lue internt i Radikale Venstre i årevis, og snesevis af kvinder gik til partiets ledelse med deres oplevelser, uden det fik konsekvenser.

Det viser et nærmere kig på Kvinfos redegørelse af partiets problemer med seksuel chikane, som blev udgivet onsdag. Først i oktober sidste år kom der skred i partiets ledelse, da Morten Østergaard blev tvunget til at trække sig som politisk leder.

Af Kvinfos rapport fremgår det imidlertid under punktet 'Manglende retningslinjer og ansvarsfordeling', at 'omkring en tredjedel af de, der svarer, at de har været udsat for en eller flere hændelser, desuden oplyser, at de efterfølgende har henvendt sig til ledelsen eller andre centrale aktører i partiet om hændelserne.'

Omregnet til mennesker af kød og blod svarer det til, at det var cirka 30 af de omtrent 100 krænkede personer i rapporten, der gik videre med deres sag til ledelsen.

Tallene fra Kvinfo røber intet om, hvilken gren af den radikale ledelse, som de krænkede personer har henvendt sig til. Årsagen hertil er, at det har Kvinfo ikke bedt respondenterne svare på.

Gramse-partiet: 45 radikale raget på

Partiets nuværende politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, har dog været en del af partitoppen siden 2015, hvor hun blev gruppenæstformand.

Formelt indbefatter ledelsen i Radikale Venstre ifølge rapporten både den organisatoriske ledelse, sekretariatsledelsen og den politiske ledelse. Sagerne strækker sig over 10 år i alt.

En tredjedel utilfredse

Af de personer, der gik til ledelsen, svarer 29 pct - eller ca. ni personer - at de har været utilfredse med ledelsens håndtering. 50 pct. - ca. 15 personer - svarer, at de her været tilfredse, mens ca. seks personer ikke ved, om de er tilfredse eller utilfredse.

Ledelsen problemet

Ifølge Kvinfo-rapporten er årsagen til, at ikke flere af de ca. 100 krænkede personer i Radikale Venstre, ret simpel.

Ifølge flere respondenter var årsagen, at 'det var ledelsen eller andre centrale aktører, der havde udsat dem for hændelserne. Derfor henvendte de sig ikke der.'

Ekstra Bladet har i løbet af torsdagen forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sofie Carsten Nielsen og andre ledende radikale om sagen.