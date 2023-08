Inger i afbrændings-udenomssnak

Der bliver budt på den store udenomssnak fra Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, og gruppeformand, Peter Skaarup, når det kommer til, om man stadig vil forbyde at brænde Dannebrog samtidigt med, at man køllesvingende kæmper mod et forbud mod afbrændinger af koranen.

Gruppeformand Peter Skaarup stod selv bag et tidligere beslutningsforslag i Folketinget om at forbyde afbrænding af Dannebrog. Men når det kommer til, hvordan det hænger sammen med kampen for, at man gerne må brænde koraner, kommer der uld i mund.

Og ingen af de to kan svare på, hvad de mener om at forbyde at afbrænde Dannebrog nu.

Foto: Ernst van Norde.

Helt forskelligt

Fra Danmarksdemokraternes sommergruppemøde siger formand Inger Støjberg spurgt direkte om, om hun mener, at man bør forbyde at brænde Dannebrog;

Annonce:

- Det er jo ikke det, der er til diskussion lige nu. Kernen i dette her er, at da det beslutningsforlag blev fremlagt, er det et beslutningsforslag, som man vil have til debat.

- Jeg vil altid gerne være med til at diskutere ytringsfrihed. Til hver en tid. Men jeg vil bare ikke være med til, at det er noget, der bliver defineret fra andre. Og her formørkede kræfter i Mellemøsten, der beslutter sig for, at vi skal diskutere ytringsfrihed i Danmark, siger Inger Støjberg og fortsætter:

- Så vi har ingen planer om at fremlægge sådan et forslag, men jeg kan ikke afvise, at vi vil gøre det.

Mener du, at det er ok at brænde Dannebrog, når det skal være ok at brænde koranen?

- Det har jeg ikke gjort op med mig selv. Men skal det forbydes, så skal det ske på et tidspunkt vi bestemmer og ikke et tidspunkt formørkede kræfter i Mellemøsten bestemmer.

Foto: Ernst van Norde

En anden tid

Heller ikke gruppeformand Peter Skaarup kan bliver ren i spyttet når det kommer til, om han stadig står inde for sit gamle beslutningsforslag.

Annonce:

Spurgt om, hvad forskellen er, siger han som sin formand, at et koranafbrændingsforbud vil være en glidebane i forhold til ytringsfriheden.

Hvorfor ville det ikke være en glidebane at forbyde afbrænding af Dannebrog?

- Det er en helt anden diskussion. En diskussion vi havde på et tidligere tidspunkt. Lige nu er det uaktuelt. Lige nu handler det om koranafbrændinger, hvor Lars Løkke giver efter for muslimske lande og serverer dem vores ytringsfrihed på et fad.

Begge dele er vel et ret stort indgreb i ytringsfriheden?

- Jeg synes det er to helt forskelligt diskussioner. Lige nu har vi en glidebane, hvor man er klar til acceptere krav fra andre lande.

Mener du stadig, det skal være ulovligt at brænde Dannebrog?

- Det kan vi tage en diskussion af på et tidspunkt.

Men du må vel vide, hvad du selv mener?

- Jeg synes, at vi skal gemme den diskussion, til at det bliver aktuelt.