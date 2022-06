Inger i flæsket på DF: De har presset Tulle ud

Inger Støjberg går hårdt til angreb mod Dansk Folkeparti, efter Kristian Thulesen Dahl har meddelt, at han ikke vil stille op for sit parti ved næste valg

Thulesen Dahl er ren. Det hele er Dansk Folkepartis skyld.

Sådan lyder budskabet fra Inger Støjberg, efter Kristian Thulesen Dahl (DF) har bekendtgjort, at han ikke stiller op til næste folketingsvalg. I hvert fald ikke for Dansk Folkeparti.

Ifølge det forhenværende folketingsmedlem er DF-stifteren 'blevet presset ud' af sit parti.

- Du siger, at han er blevet presset ud. Hvordan ser du konkret det?

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det ikke har været særlig nemt at være Kristian Thulesen Dahl i Dansk Folkeparti i et stykke tid. Det er også det, han har sagt. Også offentligt. Men jeg skal ikke stå og vurdere, hvordan Kristian Thulesen Dahl og DF har det. Jeg fokuserer på, hvordan min fremtid skal se ud.

- Men han har jo ikke meldt sig ud af partiet endnu. Synes du, at han snart skulle gøre det, han har tænkt sig at gøre - eller stå af potten?

- Jamen, jeg har ikke nogen råd i den retning.

- Har I privat snakket om hans beslutning?

- Ja, det har vi. Vi er gode venner. Det har vi været i mange år. Så det er netop sådan noget, man taler om.

DF-stifteren har i løbet af de seneste måneder taget mere og mere tilløb til det, der kunne ligne et partiskifte, og er kategorisk veget uden om at afvise et sådant skifte til et Inger Støjberg-ledet projekt.

Samtidig er klimaet mellem Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt samt Pia Kjærsgaard gået fra frostgrader til et inferno af gensidige beskyldninger og bitterhed.

Men ifølge Inger Støjberg bærer Thulesen ikke selv skylden for sin udsatte position i partiet.

Inger Støjberg vil dog fortsat ikke fortælle, om hun - som mange forventer - snart stifter et parti Alligevel er der en dato, som mange på Christiansborg fokuserer på i disse dage. Også det blev Støjberg spurgt til på Folkemødet:

- 21. juni er det et halvt år siden, jeg blev smidt ud af Folketinget. Det er deadline for valgnævnet. Men jeg har ikke som sådan en deadline.

