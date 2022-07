Inger snupper Mettes vælgere

Hans Engell har ikke haft den store tiltro til, at Inger Støjberg kan trække stemmer hen over midten, men nu er han kommet i tvivl

Forleden havde vi håndværkere i huset. Vi snakkede selvfølgelig også politik. De var trofaste socialdemokrater. Eller havde været. Ikke denne gang.

Begrundelsen hedder Inger Støjberg: ’Det er urimeligt, at Støjberg skulle i fængsel for ingenting, mens Mette Frederiksen og hendes embedsmænd slipper frit og kvit fra minkskandalen.

De har ansvaret, de brød loven, og det koster os 17 mia. Og de slipper fra det hele. Det bare ikke i orden’, lød meldingen.

Nu mangler der mange mellemregninger i det regnestykke. Men svaret fra de to VVS-folk kan blive en kæmpe udfordring for Mette Frederiksen.

I ugens Megafon-måling står Socialdemokratiet til at tabe otte-ni mandater i forhold til valget i 2019, som ikke var prangende. Minksagen har med garanti været en dyr omgang på mange måder, for Inger snupper vælgere fra Mette.

I dansk politik er det afgørende ikke, om et antal tusinde vælgere skifter mellem DF, NB , LA, V og K til Støjbergs Danmarksdemokrater. Det afgørende for regeringsmagten er, om vælgerne skifter fra rød til blå side.

Jeg har hidtil ikke troet meget på, at Støjberg kunne trække vælgere i større omfang over midten. Nu begynder jeg at tvivle.

For i takt med, at Minksagen i denne runde endte som en uskøn, politisk pudekamp, hvor de radikale til sidst optrådte som simple afpressere med krav om et hurtigt valg, kunne man fornemme stærke, negative vælgerreaktioner.

Klart, at vælgerne må opleve forløbet som pinligt og useriøst ovenpå en krystalklar og benhård dommerberetning. Hvorfor fik den ingen umiddelbare og konkrete reaktioner?

Dommer Kistrups beretning var benhård for regeringen. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hvordan kan adskillige af landets ledende embedsmænd klare frisag, mens andre kyles ud fra deres arbejdspladser for langt mindre belastende kritik end dommerberetningen?

Tidligere departementschef Peter Loft kunne berette, hvordan han blev smidt ud uden at få lov at tømme sit kontor.

Sagen mod ham endte i ingenting. Pænt mange andre tidligere topembedsmænd kan oplyse, hvordan de blev bedt om at forlade deres arbejdsplads på grund af kritik, der var i en væsentlig mildere skala end Minkberetningen.

Vi må gå ud fra, at Folketingets Granskningsudvalget under den skrappe Sophie Løhde (V) vil forlange en liste over disse sager, inden statsminister Mette Frederiksen skal stille til samråd i udvalget efter sommerferien om håndteringen af embedsværket.

Men hvem tror på, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som er et filial under Skatteministeriet, tør træffe store og hårde afgørelser? Styrelsen har ikke ry for at være nogen særlig stærk enhed. Jeg vil se det, før jeg tror det, at de hjemsender magtens absolutte top anført af departementschefer og rigspolitichef.

Hvad er så konsekvensen af det hele?

At Mette Frederiksen formentlig udskriver valget i august/september. Selv om hun givetvis er rasende over de radikales afpresning, har hun næppe lyst til at være den første statsminister i historien, der fældes af et mistillidsvotum på Folketingets første mødedag.

Står det til ugens sensationelle Megafon-måling, får vi et spinkelt blåt flertal. DF ud af Folketinget. Støjberg 20 mandater. Markant tilbagegang for S. Løkke klemmer sig lige ind. V, K og NB afleverer mange vælgere til Støjberg.

Kan der dannes regering på det grundlag? Ikke, hvis man skal tro Lars Løkke. Han vil have en bred regering, hvilket må forstås som krav om, at R eller S er med. Glem S. Mette Frederiksen går ikke i en regering, hun ikke selv leder.

Det vil selvfølgelig være interessant, hvis VKR, Støjberg og Løkke kan præstere flertal. Det kan ende i en VKR-regering. LA vil næppe vælte dem. NB får ikke mandater til det. Og hvis DF er ude, bliver opgaven endnu lettere.

Støjberg vil støtte en hvilket som helst blå regering. Bare udlændingepolitikken er stram. Og her kan de blå tilbyde en uændret linje i forhold til i dag. Til gengæld kan de for at tækkes de radikale straks droppe Rwanda-projektet. Det har aldrig været en mærkesag for Ellemann og Pape.

Inger Støjbergs overraskende overvældende meningsmåling kan lede tankerne tilbage til Ny Alliance, der også stod fremragende - indtil partiet skulle forklare sin skattepolitik. Arkivfoto: Peter Hove Olesen

Ugens megafon er ikke et valgresultat, men et øjebliksbillede. Til gengæld er det den sidste måling inden sommerferien, som politikerne kan tygge på i sommerlandet.

Hvis et kommende valgresultat bare er i nærheden af den måling, vil der gå ild i dansk politik med Inger Støjberg som midtpunkt for alt det, vælgerne er utilfredse med lige fra inflation til psykiatribehandling. Fra minkskandale til SAS-konflikt. Ældrepleje og udlændingepolitik.

Om Støjberg så kan levere svaret, er en helt anden sag. Indtil nu kender vi hverken hendes kandidater eller partiprogram.

Og tankerne går selvfølgelig tilbage til 2007, da den nybagte partileder Naser Khader skulle forklare vælgerne, hvordan hans partis skattepolitik hang sammen. Da faldt tilslutningen som en sten.

27 mandater i målingerne blev til bare fem på valgdagen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------