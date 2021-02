Inger Støjberg åbner firma

Inger Støjberg, der tidligere i februar forlod Venstre, har startet virksomheden 'Inger Støjberg - Til kamp for danske værdier'. Det skriver erhvervsmediet Finans.

Der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, der er tilmeldt inden for branchekoden 'Public relations og kommunikation'.

- Ja, jeg har startet virksomheden 'Inger Støjberg - Til kamp for danske værdier', skriver Inger Støjberg til Finans.dk.

- Alle ved, at jeg bruger mine vågne timer på at kæmpe for danske værdier. Det har jeg tidligere gjort i Venstre, men den kamp var der ikke længere tilstrækkelig plads til i partiet, så derfor fortsætter jeg nu som løsgænger i Folketinget.

Inger Støjberg var en særdeles prominent minister for Venstre som udlændinge- og integrationsminister under den daværende borgerlige regering.

Efter formandsopgøret i 2019 blev hun valgt som partiets næstformand under formand Jakob Ellemann-Jensen.

Samarbejdsvanskeligheder og det faktum, at Venstre støttede en rigsretssag mod hende, gjorde dog, at hun i december trak sig som næstformand og i februar helt forlod partiet for at blive løsgænger.

- Hvis Venstre igen skal være et stort parti og igen have statsministerposten, så kræver det en stram og troværdig udlændingepolitik.

- Jeg tror ikke længere, at vi kommer dertil med Jakob Ellemann-Jensen som formand. Jeg tror ikke, han bliver statsminister, sagde Inger Støjberg.

Inger Støjberg har tidligere haft et firma under samme cvr-nummer kaldet 'Støjberg Kommunication', der blev lagt i dvale i marts 2001. Samme år, som hun blev valgt ind i Folketinget.

Hun har tidligere bedrevet freelancejournalistik og har blandt andet forfattet bogen 'Toner i livet' om musikerduoen Sussi og Leo.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen - tidligere Venstre og nu løsgænger - startede i 2019 virksomheden Lars Løkke Rasmussen, der bedriver rådgivning.

Det skete, efter at han i sommeren 2019 mistede regeringsmagten. Efter sin tid som statsminister og efter han blev væltet som formand for Venstre, har han udgivet en bog og har fået arbejde som rådgiver for advokathuset Gorrissen Federspiel.