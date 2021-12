Inger Støjberg er uværdig: Stemt ud af Folketinget

Tirsdag eftermiddag er Inger Støjberg erklæret uværdig til at sidde i Folketinget af sine tidligere kolleger

Det sidste formelle søm er slået i kisten.

Inger Støjberg skal forlade Folketinget, og hun mister sit Kommandørkors, der skal returneres til dronningen.

Det står klart, da den tidligere minister tirsdag eftermiddag er sparket ud af Folketinget af et bredt politisk flertal, efter Støjberg fik 60 dages ubetinget fængsel i sagen om adskillelse af assylpar.

116 folketingsmedlemmer deltog i afstemningen. 98 stemte for, at Inger Støjberg var uværdig, mens 18 stemte imod.

Gitte Willumsen (K) overtager Inger Støjbergs plads.

Holder hovedet højt

Hovedpersonen selv tog resultatet med oprejst pande og bedyrede endnu engang, at hun havde gjort det moralsk rigtige.

- Jeg vil hellere stemmes ud af mine kolleger her i Folketinget, fordi jeg har forsøgt at beskytte nogle piger, end jeg vil stemmes ud af den danske befolkning, fordi jeg har vendt det blinde øje til, siger Støjberg.

Den tidligere ministers nærmeste fremtid bliver udenfor Christiansborgs mure, men Inger Støjberg kan meget vel snart være på banen med et andet projekt .

- Jeg tror ikke, at I skal regne med, at det allersidste er sagt fra min side, siger Støjberg om sin fremtid.

To partier imod

Allerede før afstemningen tirsdag havde partierne bekendt kulør. Med undtagelse af Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige havde alle vendt Inger Støjberg ryggen.

'I vælgernes øjne er fru Inger Støjberg værdig. Det bør Folketinget ikke sætte sig til dommer over,' stod der blandt andet i Pernille Vermunds (NB) tale til Folketinget i forbindelse med afstemningen.

Piben havde en anden lyd, da Støjbergs tidligere Venstre-kollega Karsten Lauritzen talte på Folketingets talerstol.

- Det er en dom, som 25 ud af 26 dommere er enige i. Det er alvorligt, og det er også en meget hård dom, men det er også en meget klar dom. Det er uforeneligt med hvervet med folketingsmedlem af få en ubetinget fængselsdom.

- Det er i øvrigt også uforeneligt at afsone, mens man er folketingsmedlem, sagde Venstre-løven. Han har tidligere understreget, at det var en samlet folketingsgruppe, der stod bag ekskluderingen af Støjberg.

Der var en længere debat i Folketinget inden afstemningen, hvor især Dansk Folkeparti gik til stålet med en byge af spørgsmål til ordfører fra Venstre og Socialdemokratiet. De fremstod tydeligt indigneret over dagens afstemning.

Uværdig - ikke færdig

Selvom en politiker tidligere har fået prædikatet uværdig af Folketinget, kan vedkommende vende tilbage til Christiansborg.

Det viser tidligere sager, hvor eksempelvis Mogens Glistrup blev valgt ind i Folketinget igen, efter Højesteret i 1983 dømte Glistrup tre års fængsel for skattesvig. Han blev valgt ind igen året, hvor han dog kort tid efter igen blev erklæret uværdig af Folketinget.

Banen er derfor også kridtet op til et politisk comeback for Inger Støjberg, hvor både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige begge har forsøgt at lægge billet ind på Støjberg og hendes stemmer.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ved seneste valg fik Støjberg 28.420, hvor hun kun blev overgået af Mette Frederiksen (S), Lars Løkke Rasmussen (UFG) og Pernille Skipper (EL).

Det har tidligere været fremme, at flere prominente DF'ere gerne så Inger Støjberg som ny kvinde i spidsen for partiet, men i kølvandet på hendes fængselsdom, kan hun skyde en hvid pind efter formandsposten, hvis det står til Messerschmidt-lejren i partiet.

Eksklusiv klub

Med dagens afstemning er Støjberg blevet en del af en eksklusiv klub af uværdige folketingsmedlemmer, der siden Grundlovsændringen i 1953 ifølge DR tæller fem medlemmer, herunder Støjberg.

Blandt dem kan nævnes Mogens Glistrup og tidligere Fiskeriminister A. C. Normann, der blev stemt ud af Folketinget 23. november 1973. A.C. Normann blev dømt for uagtsomt manddrab i forbindelse med en trafikulykke.

Listen tæller også den færøske politiker og tidligere formand for Lagtinget Thorstein Petersen, der blev stemt ude i 1957.

Den ene gang tidligere, hvor en rigsretssag har ført til fængselsdom, forlod den dømte, tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen, Folketinget inden, der faldt dom i hans sag.

