Inger Støjberg får ny tjans - på Ekstra Bladet

Det er mindre end en måned siden, at tidligere Venstre-minister Inger Støjberg blev dømt uværdig til Folketinget og måtte forlade Christiansborg.

Og nu har Støjberg, der i december fik en dom i Rigsretten på 60 dages ubetinget fængsel i sagen om ulovlig adskillelse af mindreårige asylpar, allerede fået sig et nyt job.

Nemlig som opinionsskribent her på Ekstra Bladet.

- Jeg er jo ikke holdt op med at have holdninger, bare fordi jeg er blevet smidt ud af Folketinget. Så det, synes jeg, er en sjov og rigtig god udfordring, siger Inger Støjberg om sit nye job.

Inger Støjberg har mange år som politiker bag sig, og hun kommer ikke til at være bleg for at skrive om aktuelle politiske sager. Men det er langtfra sikkert, at alle hendes klummer vil handle om politik, lyder det.

- Jeg har jo frie hænder, så det kan komme til at handle om lidt af hvert, siger Inger Støjberg.

- Dansk Folkeparti har jo som bekendt også tilbudt dig et job. Har du takket nej til det?

- Ja, det har jeg sagt nej tak til. Jeg synes ikke, at det er rigtigt at begynde at arbejde for et parti. Det er rigtig flot af Dansk Folkeparti, at de har tilbudt det, men det ville ikke være rigtigt at begynde at arbejde på Christiansborg lige nu.

- Er det fordi, du hellere vil være hos Ekstra Bladet end Dansk Folkeparti?

- Haha! Nej, det er ganske enkelt, fordi jeg ikke mener, at jeg skal begynde at arbejde i Folketinget nu, efter at jeg lige er blevet kendt uværdig til at sidde der.

'Markant meningsdanner'

Ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet Henrik Qvortrup kalder Inger Støjberg for 'en markant meningsdanner'.

- Jeg er glad for, at hun skal skrive for os. Vi lægger gerne spalter til alle med interessante holdninger, og det, at hun skriver i Ekstra Bladet, er ikke et udtryk for, at vi køber hendes politiske projekt - som hun i øvrigt ikke har for øjeblikket, siger Henrik Qvortrup.

Han tilføjer, at skulle det ændre sig, vil man tage aftalen med hende op til 'fornyet overvejelse'.

- Nu bruger du selv ordet 'markant'. Er ansættelsen af Støjberg et ønske om at provokere?

- Næ, altså, Inger Støjberg appellerer til mange danskere. Der er også mange, der synes, at hun og hendes meninger er noget, katten har slæbt ind. Det er lige, som det skal være. Ekstra Bladets opinionsstof må gerne dele vandene, siger Henrik Qvortrup.

- Et er at have markante holdninger, noget andet er at være dømt ved rigsretten. Med det in mente, bør Ekstra Bladet så give hende en stemme?

- Ja, det synes jeg. Hendes forbrydelser er velbeskrevet, og der er udmålt en pris, som hun skal betale.

- Men hun har ikke betalt den endnu?

- Nej, men jeg går ikke ind for, at man giver folk mundkurv på. Hun har en dom, og den skal hun afsone nu. Det betyder ikke, at hun ikke må have holdninger.

- Men Ekstra Bladet betaler hende?

- Ja, altså hun får det, som vores opinionsskribenter får. Det er ikke, kan jeg godt afsløre, prangende.

- Kan Ekstra Bladet så godt fortsat dække Støjberg kritisk fremover?

- Ja, det er jo ikke anderledes, end hvis statsministeren har en kronik i Berlingske. Kan de så dække hende kritisk? Selvfølgelig kan de det.

- Man kan jo godt lægge spalter til de holdninger, Støjberg har, og samtidig gå kritisk til hende. Det synes jeg, at vores journalistik i høj grad bærer præg af, at vi har kunnet, og det har vi bestemt også tænkt os at blive ved med, fastslår Henrik Qvortrup.

