Ingers fede pengetrick

Mange af dem, der har betalt for at følge Inger Støjberg på mediet Inger.dk, vil nu kunne se deres penge gå direkte til hendes nye parti, Danmarksdemokraterne. Det fortæller Inger Støjberg i en video på Inger.dk.

For Inger.dk går i dvale. Og hvis ikke dem, der har betalt for et helt års abonnement, selv henvender sig, så kører pengene over i partiet.

- Hvis nogen vil have pengene tilbage for resten af året, så fører vi dem tilbage. Ellers ryger de ind i partiet, siger Inger Støjberg, mens hendes video- og kommunikationskompagnon, Jacob Kjerumgaard, siger:

- Nu er Danmarksdemokraterne blevet stiftet. Så vi skal have fokus på partiet.

- Vi stopper betalingerne. Men jer, der har betalt for et helt år, I må endeligt skrive, så får i pengene igen. Ellers går de direkte til partikassen.

Fra abonnent til partistøtte

Da et sidste år stod klart, at hun skulle for en rigsretssag, startede Inger Støjberg mediet Inger.dk. Her begyndte hun at lægge videoer og indslag op om sin egen sag.

Her kunne interesserede betale 25 kroner om måneden eller 250 kroner for et år for at se videoer med hende og få lov til at ringe ind til live-seancer. Bag Inger.dk er en enkeltmandsvirksomhed, der hedder 'Inger Støjberg - Til kamp for danske værdier'.

Nu har Inger Støjberg dog startet partiet Danmarksdemokraterne og en frivillig forening af samme navn. Og her skal der altså tilflyde de penge fra årsabonnenter, der ikke aktivt beder om at få deres penge tilbage.

Inger problem

Hos Danmarksdemokraterne fortæller næstformand Pernille Roth, at man mener det er helt inden for skiven at lade penge fra Inger.dk tilflyde partikassen.

- Hvis man ikke har lyst til at støtte Danmarksdemokraterne, kan man bede om at få sine penge tilbage. Vi er sikre på, at de fleste der har meldt sig til på Inger.dk, har ønsket at støtte op om Inger og hendes kamp for danske værdier. Den kamp fortsætter Inger nu i Danmarksdemokraterne.

Hun understreger, at Danmarksdemokraterne ikke mener, at man bryder abonnementsvilkårene, som kunderne på Inger.dk har indgået, ved at lade deres penge gå til et politisk parti.

- Vi overfører ikke aftaler eller abonnementer til Danmarksdemokraterne. Vi drosler ned for aktiviteten på Inger.dk og stopper for opkrævningerne som annonceret. Er der penge tilovers i Inger.dk, vil pengene gå til Danmarksdemokraterne.

Hun kan ikke sige, hvor mange penge, der ender med at gå fra Inger.dk-abonnenter til Danmarksdemokraterne. Det afhænger af, hvor mange der beder om deres penge tilbage. Og så blev Inger.dk lanceret i slutningen af august sidste år. Derfor udløber hovedparten af årsabonnementerne om kort tid.