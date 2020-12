Initiativtager bag MeToo-brev: - Vi er slet ikke færdige

Et brev om sexisme og krænkelser var en mavepuster i dansk politik. Siden er der blevet stille, men det betyder ikke, at kampen er slut, siger initiativtager bag brevet

MeToo-bølgen væltede ind over Danmark i 2020, og dansk politik fik ikke lov til at gå fri. Nu er der blevet stille, men det betyder ikke, at det er ovre.

Det mener en af de kvinder, der står bag initiativet 'En blandt os', Camilla Søe.

- Vi har kun taget det allerførste spadestik. Vi er slet, slet ikke færdige, siger hun.

Initiativet begyndte med, at 322 kvinder i dansk politik underskrev et brev, hvori de berettede om sexisme og krænkelser i partierne, og endte med at koste højtstående politikere deres poster.

Over 300 kvindelige politikere underskriver MeToo-erklæring

Fortsætter i 2021

For Camilla Søe selv var ønsket, at brevet skulle få Folketingets Præsidium til at tage problemerne med sexisme og krænkelser i dansk politik alvorligt.

- Det var ikke min oplevelse, at de havde lyst til at undersøge omfanget før opråbet kom. Nu har præsidiet sadlet om, og det, synes jeg, vi kan være meget stolte over, siger hun.

Brevet ramte partierne som et slag i maven, og i to uger efter var sexisme og krænkelser altoverskyggende i dansk politik. Men at sagerne nu er faldet mere i baggrunden, tolker Camilla Søe ikke som noget dårligt.

- Nu er der blevet mere tid til, at både medier og partier kan dykke mere ned i substansen. Det betyder ikke, at udviklingen stoppede i 2020.

Politiker stod frem om sexchikane i Folketinget: Nu reagerer Præsidiet

Radikale Venstre: - Pilen peger på os selv lige nu

Tilfreds med Franks afgang

Særligt to politiske sager står tilbage, når man tænker på MeToo-bølgen i 2020.

Først da Morten Østergaard (R) trak sig som partiformand og siden da Frank Jensen (S) trådte tilbage som overborgmester i København.

- Jeg gik selv meget aktivt ind i sagen om Frank Jensen. Jeg tænkte, at det simpelthen ikke kunne passe, at en mand, der for rullende kameraer har indrømmet, at han har krænket kvinder gennem så mange år, skulle kunne blive ved med at stå i spidsen.

- Så du tænker stadig på Frank Jensens tilbagetrækning som udelukkende en god ting?

- Ja, det er jeg tilfreds med. Det er fornuftigt, at det har konsekvenser, at man ikke kan opføre sig ordentligt, ligesom det har konsekvenser for de kvinder, det går udover.

- Både i forhold til Frank Jensen og Morten Østergaard viste det sig jo, at der var flere sager. Så at de røg er ikke noget, der holder mig vågen om natten, siger Camilla Søe.

Frank Jensen bekræfter: Jeg trækker mig

Østergaard færdig

Østergaard: Intern krænker kan blive minister

Ekspert er enig

Kønsforsker på RUC Christian Groes er enig i, at MeToo-bølgen i dansk politik ikke bliver begravet sammen med kalenderåret 2020.

- Alt er ikke rullet ud endnu. Der ligger stadig historier og venter, som vil blive bragt op i 2021. Men det kræver, at medierne har viljen til at trykke dem, at ofrene har modet og støtten til at stå frem, og at aktivisterne holder gang i deres momentum, vurderer Christian Groes.

- Der skete et gennembrud i år, som ikke skete under første bølge i 2017. Der er en lavine, der er begyndt at rulle, og den kan ikke bare trækkes tilbage igen. Det får varig effekt.

Men det er endnu uvist, hvor store konsekvenser det vil have, hvis bevægelsen fortsætter. Danskerne kan nemlig være mættede af sagerne fra efteråret, mener han. Og så er politik en særlig størrelse.

- Politik er jo særligt på den måde, at der er flere stopklodser, fordi der er så meget på spil for partierne og deres omdømme. De holder ting internt, så derfor skal der pres på, siger Christian Groes.