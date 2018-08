Insider truer minister: Fyr omstridt departementschef

Simon Emil Ammitzbøll-Billes særlige rådgiver, Jonathan Nielsen, har modtaget en anonym mail, adresseret til Økonomi- og indenrigsministeriet. Den anonyme afsender kræver ministeriets departementschef Sophus Garfiel fyret - ellers vil læk fra ministeriet fortsætte.

Det skriver Jyllands-Posten, der efter et samråd torsdag er kommet i besiddelse af mailen, efter at ministeren på samrådet fortalte om sagen.

- Hej Jonathan, du må sørge for at kommunikere følgende til ministeren, indledes mailen.

Ifølge Jyllands-Posten nævnes departementschef i Økonomi- og indenrigsministeriet, Sophus Garfiel, som årsagen til, at 'ministeren og LA angribes'.

- Når I stopper med at stå og tilbede Sophus Garfiel, stopper lækkene, skriver de anonyme afsendere, der afslutter mailen med at skrive, at departementschefen bare skal fyres så hurtigt som muligt.

På samrådet fastslog Simon Emil Ammitzbøll-Bille, at han betragter mailen som et udtryk for en systematisk og anonym chikane:

- Jeg har modtaget en henvendelse, som jeg nærmest på omfatte som en form for trussel. En, der fremtræder som en anonym medarbejder i ministeriet, har meddelt mig, at læk fra mit ministerium først vil stoppe, hvis jeg vil fyre ministeriets, departementschef, lød det fra ministeren på samrådet.

På samrådet fortalte ministeren også, at Økonomi- og indenrigsministeriet har modtaget flere mail fra anonyme mailkonti. Ifølge Ammitzbøll-Bille er de også sendt til Nationalbanken, andre ministerier og konsulenthuse.

Siden maj har to lækagesager ramt ministeriet. Deriblandt også læk, som Ekstra Bladet har modtaget fra anonyme medarbejdere.

Lyt til hemmelig optagelse: Ny lækage fra skandaleramt ministerium

I maj kunne Politiken bringe en optagelse fra et morgenmøde i ministeriet for mellem 50 og 100 embedsmænd. Her kunne man høre Sophus Garfiel forklare, hvordan medarbejderne kan tilrettelægge arbejdet, så man undgår, at der kommer offentlighed i det.

- Så hvis I er meget optaget af, at der ikke skal være offentlighed i noget, jamen, så må vi tilrettelægge vores arbejde på en måde, så der ikke er offentlighed i det, lyder det blandt andet fra Sophus Garfiel i lydbiden.

Dengang kaldte Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell udtalelserne for 'meget værre end tibet-sagen' over for avisen.

Se også: Enhedslisten raser over lækket lydoptagelse: - Jeg synes virkelig det er klamt

Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht udtalte dengang til Ekstra Bladet, at lækket af optagelsen vidner om 'en stor utilfredshed' blandt medarbejderne.

I juli kom der så endnu et læk fra ministeriet. Det var Politiken, der publicerede en artikel på baggrund af lækkede notater og mailkorrespondencer fra ministeriet.

Dokumenter, der viser, at økonomi- og indenrigsministeren har bedst sine medarbejdere om at regne på 49 forslag. Forslag, hvor adskillelige af dem er mærkesager, der indgår i Liberal Alliances 2025-plan.