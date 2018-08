Interessekonflikter afsløret: Det ejer de nye ministre

Danmarks suverænt rigeste minister er uden tvivl uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V). Det bliver endnu engang slået fast på statsministeriets hjemmeside, der har opdateret ministrenes personlige økonomiske interesser, efter fire nye ministre er kommet til i løbet af de seneste måneder.

Iværksætteren Ahlers, der har en fortid som dommer i tv-programmet 'Løvens Hule', angiver, at han ejer selskabet THE NEW BLACK, der har en egenkapital på 56,5 mio. kr. i 2016/2017 regnskabet. Selskabet har et væld af direkte og indirekte ejerskaber, som du kan se i boksen nedenfor her:

Ahlers ejerskaber Tommy Ahlers angiver, at han ejer THENEWBLACK ApS Virksomheden er direkte og indirekte ejer af: - Worksome ApS, CVR-nr. 3799048 (ejer 50 % af 8.368 anparter til en samlet værdi af 5.000.095 DKK opgjort ift. værdiansættelsen anvendt ved seneste kapitalforhøjelse, ejerandel udgør mindre end 15% af selskabet). - EarLabs AB, registreret i Sverige Org nr. 556871-1740 (ejer 59 anparter til en samlet værdi af 68.083 DKK opgjort ift. den samlede egenkapital ifølge årsrapporten for 2016, ejerandel udgør mindre end 5% af selskabet). -Firm One ApS, CVR-nr. 38632582 (ejer 500 anparter til en samlet værdi af 50.000 DKK opgjort ift. kursen ved selskabets stiftelse, ejerandel udgør 100%). - Firtal Group ApS, CVR-nr. 35037365 (ejer 2.000 anparter til en samlet værdi af 283.286 DKK op-gjort ift. den samlede egenkapital ifølge årsrapporten for 2017, ejerandel udgør mindre end 5% af selskabet). - Istid ApS, CVR-nr. 38373331 (ejer 6.250 anparter til en samlet værdi af 225.000 DKK opgjort ift. værdiansættelsen anvendt ved seneste kapitalforhøjelse, ejerandel udgør mindre end 15% af selska-bet). - Happy Lappy ApS, CVR-nr. 38482432 (ejer 3.333 anparter til en samlet værdi af 100.009 DKK op-gjort ift. værdiansættelsen anvendt ved seneste kapitalforhøjelse, ejerandel udgør mindre end 10% af selskabet). - LH Fund III ApS, CVR-nr. 39014890 (ejer 250 anparter til en samlet værdi af 915.000 DKK opgjort ift. kursen ved selskabets stiftelse, ejerandel udgør 50% af selskabet), der direkte ejer: - RPM Records ApS, CVR-nr. 39029006 (ejer 2.500 anparter med mulighed for konvertering af yderligere 3.125 anparter erhvervet ved en samlet investering på 500.000 DKK, hvoraf 495.000 DKK udgør konvertibel gæld, nuværende ejerandel udgør mindre end 10% af selska-bet. -Statum ApS, CVR-nr. 38116177 (ejer 7.500 anparter til en samlet værdi af 1.387.500 DKK op-gjort ift. værdiansættelsen anvendt ved seneste kapitalforhøjelse, ejerandel udgør mindre end 20% af selskabet. Dertil kommer et konvertibelt gældsbrev, der kan konverteres til maksimalt yderligere 5.833 anparter). - Labfresh B.V., registeret i Holland under reg. nr. 68187874 (ejer 1.608 anparter til en samlet værdi af 91.291 EUR opgjort ift. værdiansættelsen anvendt ved seneste kapitalforhøjelse, ejer-andel udgør mindre end 15% af selskabet). - Kreakassen ApS, CVR-nr. 39393964 (lån på 100.000 kr. med mulighed for at konvertere). - My Best Book, CVR-nr. 36088966 (ejer 36.666 anparter til en samlet værdi af 189.165 DKK op-gjort ift. den samlede egenkapital ifølge årsrapporten for 2017, ejerandel udgør 10% af selskabet). - Peakon ApS, CVR-nr. 36469277 (ejer 64.574 anparter til en samlet værdi af 9.906.179 DKK op-gjort ift. værdiansættelsen anvendt ved seneste kapitalforhøjelse, ejerandel udgør mindre end 5% af selskabet. Dertil kommer en optionsaftale på 12.329 anparter). - Pølse Kompagniet ApS, CVR-nr. 35249710 (ejer 20.500 anparter til en samlet værdi af 309.532 DKK opgjort ift. værdiansættelsen anvendt ved seneste kapitalforhøjelse, ejerandel udgør mindre end 25% af selskabet). - REC Watches ApS, CVR-nr. 35404724 (ejer 8.598 anparter til en samlet værdi af 1.349.879 DKK opgjort ift. værdiansættelsen anvendt ved seneste kapitalforhøjelse, ejerandel udgør mindre end 5% af selskabet). - Supervisual ApS, CVR-nr. 36706082 (ejer 363.931 anparter til en samlet værdi af 799.999 DKK opgjort ift. værdiansættelsen anvendt ved seneste kapitalforhøjelse, ejerandel udgør mindre end 10% af selskabet). - Trendsales ApS, CVR-nr. 27984169 (ejer 3.762 anparter til en samlet værdi af 488.639 DKK op-gjort ift. den samlede egenkapital ifølge årsrapporten for 2017, ejerandel udgør mindre end 5% af selskabet). - Vivino ApS, CVR-nr. 32081193 (ejer 51.000 anparter til en samlet værdi af ca. 641.880 DKK op-gjort ift. værdiansættelsen efter seneste kapitalforhøjelse, ejerandel udgør mindre end 1% af selska-bet). - Washa ApS, CVR-nr. 36940522 (ejer 7.895 anparter til en samlet værdi af 1.700.012 DKK opgjort ift. værdiansættelsen efter seneste kapitalforhøjelse, ejerandel udgør mindre end 10% af selskabet). Selskabsinteresser Ahlers angiver desuden, at THENEWBLACK ApS per 28.5.2018 følgende investeringer formidlet via Accunia A/S: - Investeringsforening, europæiske erhvervslån, DK0060804136, Accunia Investment Grade, ca. 700.000 kr. - Erhvervsobligation, XS0201817292, finansiering af vindmøllepark, MAXLTD5.7 04/02/24, ca. 140.000 kr. - Erhvervsobligation, BREEZE 4.524 04/27, finansiering af vindmøllepark, XS0294895999, ca. 2.300.000 kr. - Erhvervsobligation, EPICP DRUM A, finansiering af erhvervsejendomme, XS0303390453, ca. 35.000 kr. - Erhvervsobligation, NOMURA, (S9, 3-6, 10Y), index af kreditobligationer, XS0946077012, ca. 750.000 kr. - Erhvervsobligation, NOMURA (S9, 3-6, 10Y) II, index af kreditobligationer, XS0964411184, ca. 750.000 kr. - Erhvervsobligation, DEMETR (5Y10Y), index af kreditobligationer, XS0992972983, ca. 1.600.000 kr. - Erhvervsobligation, LIBRET (MAIN/XO), index af kreditobligationer, XS1021311003, ca. 1.200.000 kr. - Erhvervsobligation, LIBRET (S21 MAIN/XO III), index af kreditobligationer, XS1087784747, ca. 790.000 kr. - Erhvervsobligation, ARYNSW 4,50, europæisk bageri koncern, XS1134780557, ca. 650.000 kr. - Erhvervsobligation, CRFT 2012-2RX SUB, pulje af banklån, XS0971449151, ca. 2.000.000 kr. - Investeringsforening, Accunia Opportunity, europæiske erhvervslån, DK0060804052, ca. 1.300.000 kr. Vis mere Luk

Tommy Ahlers forretningseventyr giver ham desuden rigeligt med millioner på bankbogen. Af regnskaberne kan man også se, at Tommy Ahlers i 2015/2016 og i 2016/17 hev henholdsvis 4,8 og 7 mio. kr. ud af firmaet i udbytte til ham selv.

Eva Kjer Hansen(V) angiver kæresten Allan Jylov medejerskab af blandt andet restauranten Brøggeriet i Sønderborg som en potentiel interessekonflikt. (FOTO Jonas Olufson)

Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen(V), der tiltrådte sammen med Ahlers og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen(V) ved ministerrokaden i maj måned, angiver som personlige økonomiske interesser kæresten Allan Jylovs 50 pct. ejerandel af restauranten Brøggeriet ApS og og 50 pct. ejerandel af Ajce I/S.

Jakob Ellemann-Jensen(V) med kærestens Anne Marie Preisler. FOTO: Jonas Olufson.

Jakob Ellemann-Jensen(V) angiver hans økonomiske interesser som værende for 60.000 kr. medarbejderaktier i IBM Corporation samt kærestens Anne Marie Preislers medejerskab af tøjfirmaet Anna DIDI IVS.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har godt med aktier på kistebunden. FOTO: Olivia Loftlund.

Landets nye konservative erhvervsminister Rasmus Jarlov, der afløste Brian Mikkelsen i juni måned, har en del flere økonomiske interesser. Han ejer turistvirksomheden Hamlet Tours, der arrangerer rundture i København. Ifølge CVR har firmaet 5-9 ansatte. Som erhvervsminister er Jarlov også søfartens minister, og den har han også en personlig interesse i. Han angiver således at eje aktier i A. P. Møller – Mærsk A/S for 78.880 kr.

Herudover har han aktier i Novo Nordisk A/S for 409.200 kr. og for 52.075 kr. i Genmab A/S.

Ifølge professor i forvaltningsret Sten Bønsing kan ministre godt have personlige interesser op til en vis grænse:

- Hovedreglen er, at inhabilitet først indtræder, når ministeren skal træffe konkrete enkeltbeslutninger, der er direkte rettet mod den virksomhed, som vedkommende har en andel i.

- Det vil sige, at en minister ikke er inhabil, hvis der er tale om generelle prioriteringer, hvor eksempelvis en branche skal tildeles flere eller færre midler, eller der ændres lovgivning, der kommer en branche til gode, siger han.

Ifølge Sten Bønsing vil det dog kræve en stor andel, før der juridisk kan være noget at komme efter:

- Hvis der eksempelvis skal gives en bevilling direkte til en virksomhed, ministeren har en ejerandel i, så opstår problemet, hvis ejerandelen er væsentlig. Vi ved strengt taget ikke, hvor meget det er, men vi skal sandsynligvis op på 50 procent, siger han.