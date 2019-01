Intern ballade: 'Kold' Løkke til dramamøde

Sprængfarlige politiske sager er normalt ikke noget vores magthavere hiver op af hatten i et valgår.

Men det er netop, hvad statsminister Lars Løkke Rasmussen med sine antydning om at lukke regioner har gjort.

Dermed risikerer han at gøre 54 af sine partifæller i regionsrådene arbejdsløse. Og det er bestemt ikke gået ubemærket hen i Venstres brede bagland. Fra nær og fjern bobler utilfredsheden.

Fredag eftermiddag skal statsministeren stå ansigt til ansigt med nogle af de kritiske partifæller, når der først er forretningsudvalgsmøde og siden hovedbestyrelsesmøde på Crown Plaza Hotel i Ørestaden.

Direkte i buffeten

Statsministeren ankom til hotellet kort efter klokken 13:30 med sine rådgivere. Efter en kort frokost i lobbyens buffetrestaurant gik turen mod mere afsides beliggende mødelokaler.

Inden da forsøgte Ekstra Bladet forgæves at få en kommentar fra Venstre-formanden mellem frokosten og mødet i forretningsudvalget.

- Vil dine partifæller få nogle svar i dag omkring, hvad der skal ske med regionerne?

- Det er koldt hva', konstaterede Lars Løkke Ramussen blot.

Lars Løkke Rasmussen var ordknap inden dagens interne V-møder i Ørestaden. Foto: Jonas Olufson

Hvorvidt statsministeren også ligefrem savner sine forældre som blafferen i Kim Larsens blaffer-sang fra 1973 med det udødelig omkved 'det er koldt og jeg er langt hjemmefra. Og jeg savner min mor og min far', er nok en overdrivelse af situationens alvor.

Men vreden mod en nedlæggelse af regionerne er massiv i Venstre.

Avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding, fortalte i TV2 News torsdag aften, at han den seneste måned ihærdigt havde forsøgt at finde en Venstre-mand i provinsen, som gerne ville lukke regionerne. Indtil videre uden held, konstaterede han, og opfordrede Venstres ledelse til ikke at undervurdere sagens alvor.

Direkte ansvar

Både i folketingsgruppen og i regionerne lyder der da også åben kritik af Løkkes plan som anses for centralisering af værste skuffe.

- Sundhedsvæsenet i Jylland skal ikke styres fra København. Det er helt centralt for mig. Jeg er heller ikke glad for, at de direkte folkevalgte politikere ser ud til at forsvinde. Der bør være nogle politikere, som umiddelbart og direkte står til ansvar, udtalte eksempelvis boligordfører og regionsrådsmedlem Carsten Kissmeyer til Berlingske i går.

Forleden skrev gruppeformændene for Venstres 54 regionsmedlemmer et åbent brev til Lars Løkke Rasmussen, hvori de opfordrede til at bevare regionerne.

Søren Gade, tidligere minister og gruppeformand, har ligeledes talt imod planerne om lukning.

