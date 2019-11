Intern IS-ballade: Banket på plads af Khader

Konservativ EU-parlamentariker vil have, at alle danske børn af IS-krigere hentes hjem. Men det er bare ikke partiets holdning, slår Naser Khader fast

Det konservative medlem af Europa-Parlamentet, Pernille Weiss, er gået enegang på spørgsmålet om, hvorvidt danske børn af IS-krigere skal hentes hjem.

Det får nu partiets retsordfører, Naser Khader, til at undsige partifællen offentligt.

- Hun har ikke koordineret det med den konservative folketingsgruppe. Det står for egen regning. Jeg udtaler mig på partiets vegne som retsordfører, siger Naser Khader til Ekstra Bladet.

Khader reagerer på, at Pernille Weiss har stemt for en tekst i Europa-Parlamentet, hvor medlemsstaterne 'indtrængende' opfordres til 'at lade alle europæiske børn (af fremmedkrigere) vende tilbage til deres hjemlande'.

'Børn skal ikke straffes'

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet Pernille Weiss om sagen, men i stedet har hun sendt en uddybende kommentar via sms. Her understreger hun, at hun står inde for sin stemme.

'Jeg stemte for, da jeg mener, at det er et helt grundlæggende princip i vores samfund, at børn ikke skal straffes for deres forældres handlinger. Derudover har børn med dansk statsborgerskab nogle helt grundlæggende rettigheder, som vi er forpligtet til at respektere.'

'Desuden har jeg svært ved at se, hvordan vi i Danmark kan forvente, at andre lande vil tage imod deres borgere, som vi udviser, hvis vi ikke selv tager ansvar for vores,' lyder det fra Pernille Weiss, der understreger:

'Jeg vil ikke hjælpe IS-krigere hjem til Danmark, men jeg synes ikke, vi kan have det på vores samvittighed, at der sidder børn med dansk pas i verdens allermest farlige områder - det uagtet hvad deres forældre har gjort.'

Sikkerhedsrisiko

Men det er overhovedet ikke holdningen hos Det Konservative Folkeparti, at alle danske børn af IS-krigere skal hentes hjem. Det slår Naser Khader fast, da Ekstra Bladet beder ham redegøre for partiets syn på sagen.

- Den konservative gruppes holdning er, at vi ikke skal sende nogen ned og hente dem allesammen. Det må bygge på konkrete, individuelle vurderinger.

- Vi ved ikke, om de allesammen er danske statsborgere. Vi ved ikke, om nogle af dem har forældre, der har fået taget deres statsborgerskab. Derfor skal det bygge på individuelle vurderinger, siger Khader og fortsætter:

- Vi har også nogle teenagere dernede, som vurderes til at være en sikkerhedsrisiko af PET. DR's korrespondent har interviewet en niårig dreng, der sagde, at han vil være hellig kriger. Så det er ikke ufarligt bare at hente dem allesammen, siger Khader.

- Du og Pernille Weiss er medlemmer af det samme parti. Ville det ikke være smartest, hvis I gik i takt?

- Nu kan jeg ikke holde øje med alt det, folk laver i Europa-Parlamentet, lyder det fra Naser Khader.