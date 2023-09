Intern krig: Nu udskyder Alternativet pressemøde

Alternativisten Theresa Scavenius skal være fortid i folketingsgruppen.

Det mener i hvert fald alle hendes kolleger i gruppen, der ifølge DR har indstillet til hovedbestyrelsen, at hun skal ekskluderes fra Alternativet.

Nu har partiet valgt at udskyde et pressemøde, der ellers var planlagt til at finde sted i dag, onsdag, skriver Ritzau. Den melding kommer, ganske kort tid efter at historien om den muligt forestående eksklusion ramte nyhederne.

Pressemødet skulle finde sted i forbindelse med partiets årlige sommegruppemøde, og aflysningen er dermed noget opsigtsvækkende.

DR er i besiddelse af dokumentation, hvoraf det fremgår, at hendes fem kolleger i gruppen alle har skrevet under på indstillingen.

Ifølge mediets oplysninger er samarbejdsvanskeligheder mellem Scavenius og resten af gruppen kimen til konflikten.

'Uoverensstemmelse'

DR har været i kontakt med Theresa Scavenius, der fortæller, at der pågår en 'intern proces', men hun vil hverken af- eller bekræfte, at der er lavet en egentlig indstilling til, at hun skal ekskluderes.

- Det, jeg kan sige, er, at vi i Alternativet har en superdedikeret folketingsgruppe, som hver dag knokler for at prøve at gøre en forskel. I det arbejde kan man komme ud i situationer, hvor man ikke er helt enig om, hvordan tingene skal gøres. Og det er der, vi står nu, siger hun i stedet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Theresa Scavenius.

Franciska Rosenkilde, Alternativets politiske leder, har ikke ønsket at udtale sig. Det gør i stedet forperson Trine Aslaug Hansen, der siger, at der har været en 'uoverensstemmelse i folketingsgruppen'.

Hun kan dog ikke garantere, at der fortsat vil være seks medlemmer af folketingsgruppen fremover, men siger at partiet arbejder for at beholde dem alle.

I vælten - igen

Det er ikke første gang, at Theresa Scavenius er i medierne på grund af en sag om arbejdskultur.

I april sagde hun i DR-podcasten 'Slotsholmen', at der herskede en mobbekultur i dansk politik.

Men derefter blev hun selv kritiseret i hårde vendinger for selv at være ubehagelig og nedladende.

- Jeg har ikke kritiseret den hårde tone i sig selv. For jeg ved godt, at jeg er meget hård i debatter. Især hvis folk lyver, vildleder eller manipulerer, lød forsvaret fra Scavenius dengang.