Intern krig om Skippers barsel: - Ser grimt ud

Suppleant mener, at Pernille Skipper holder ham ude af Folketinget med sin beslutning om ikke at tage barselsorlov

Vreden ulmer internt i Enhedslisten.

Mens debatten om fædres andel af barsel har raset med Pernille Skipper, Enhedslistens ligestillingsordfører, som en af frontfigurerne, er Skippers egne barsels-dispositioner blevet kraftigt bemærket.

Ekstra Bladet kan i dag fortælle, at Pernille Skipper har valgt helt at droppe sin egen barselsorlov fra Folketinget, siden hun i begyndelsen af august blev mor for anden gang.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kritisk stedfortræder

Og ligestillingsordførerens beslutning er faldet Jonathan Simmel, Enhedslistens førstesuppleant i København, for brystet.

Simmel står til at skulle overtage Skippers folketingsmandat, hvis hun skulle vælge at gå på orlov.

- Jeg synes faktisk, det ser grimt ud. Hun har selvfølgelig lovgivningen på sin side. Og hun vælger selv, om hun vil gå på barsel. Men det her handler i min optik direkte om at holde mig ude af Folketinget, fordi det er mig. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, siger Jonathan Simmel til Ekstra Bladet.

Gammelt nag

Der hersker gammelt nag mellem Skipper og Simmel over en sag fra 2016, hvor Simmel ifølge sig selv og mange i baglandet blev presset til ikke at tage en tørn som suppleant for Eva Flyvholm.

Folketingsgruppens holdning var dengang - ifølge kritikerne - at Simmels revolutionære meninger var for skrap kost at lukke ind i parlamentet.

I dag mener Jonathan Simmel, at Pernille Skipper burde have overvejet sin beslutning om ikke at gå på barsel.

- Jeg valgte, dengang jeg var i vælten, ikke at indtræde som suppleant (i 2016, red.), fordi det var det bedste for partiet. Man kan jo stille det oplagte spørgsmål, om hun gør det samme, eller om det havde været smartere for Enhedslisten samlet set at få en ekstra ind, så man reelt var to. Hun kunne jo stadig rende rundt på barsel og lave sit politiske arbejde, siger Jonathan Simmel.

- I Enhedslisten har vi en lang tradition for, at vi vil have så meget rotation som muligt på Christiansborg, og at det ikke skal være koncentreret om få personer. Vi har haft vores uenigheder, og jeg mindes stadig, at hun har udtalt til DR, at jeg i hvert fald ikke på nogen måde kan repræsentere Enhedslisten. Så det spiller helt sikkert en aktiv rolle i, hvordan hun har valgt at placere - eller ikke placere - sin barsel, lyder det fra socialisten.

Kritisk bagland

Blandt Jonathan Simmels støtter i baglandet er der også undren at spore. Heriblandt hos Reinout Bosch, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten København.

- Jeg undrer mig over, at man ikke bruger de suppleanter, vi har. Det lugter alt andet lige af, at man vil holde Jonathan ude.

Ekstra Bladet har spurgt Pernille Skipper, hvad hun siger til kritikken af, at hun skulle forsøge at holde Jonathan Simmel ude af Folketinget:

'Han har godt nok høje tanker om sig selv,' konstaterer Skipper tørt på sms.