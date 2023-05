Intern kritik: Solo-u-Løkke

Helt egenrådig: Lars Løkke Rasmussen er ved at udvikle sig til et problem, lyder det internt i regeringen. Han gør og siger, hvad der passer ham. M-bossens soloridt får det nu til at knage i regeringssamarbejdet med S og V

Hvem skal afløse Mette Frederiksen, hvis hun skal være generalsekretær i Nato? Det er der kamp om i kulissen i Socialdemokratiets kaffeklubber. Hør mere i podcasten 'Ingen kommentarer'

Slap nu lige heeelt af!

Tålmodigheden med Lars Løkkes enedans i regeringen er hos både Socialdemokratiet og Venstre ved at slippe op, kan Ekstra Bladet i dag fortælle.

Udenrigsminister og Moderaterne-boss Lars Løkke Rasmussen turnerer i stigende grad alene rundt i medier med udmeldinger i SVM-regeringen om alt fra EU-samarbejdet til 'generationsplaner'.

Og det får det nu hos flere i både Socialdemokratiet og Venstre til at løbe koldt ned ad ryggen.

- Vi frygter, at han igen er ude i sit ærinde med at ville afskaffe folkepensionen på sigt. Men det er slet ikke regeringens politik. Han skal altså til at slappe helt af, lyder det fra et centralt medlem af Socialdemokratiets folketingsgruppe, der ikke ønsker at blive citeret ved navn for sin utilfredshed.

- Vi undrer os over, hvad fanden han har gang i! Det er jo os, der skal rende og rydde op efter ham, bemærker en anden central socialdemokrat over for Ekstra Bladet, mens mikrofonerne er slukket.

Tirsdag forsøgte Ekstra Bladet at få Lars Løkke til at svare på, om 'generationsplanerne' betyder, at man selv skal spare op til sin folkepension.

EU-brok

Men også til citat melder utilfredsheden sig med Løkkes egenrådighed hos Moderaternes regeringspartnere, Socialdemokratiet og Venstre. Nemlig på EU-området, hvor Løkke for nylig annoncerede en plan, der vil gøre op med princippet om vetoret for medlemsstater.

Og Løkkes enegang er problematisk, mener Socialdemokratiet. Særligt fordi idéerne slet ikke er drøftet til bunds i regeringen, lyder skudsmålet.

Henrik Møller, EU-ordfører i Socialdemokratiet, bemærker over for Ekstra Bladet, at Løkke ikke har inviteret ham til møde. Han opfordrer udenrigsministeren til at komme i sving med at sende invitationer:

- Vi har ikke lagt os fast på, at vi synes, det er en god idé med flertalsafgørelser. Så vi er åbne over for at diskutere det, men vi tror ikke på en traktatændring. Den skepsis danskerne har til EU, gør, at det bliver svært, siger Henrik Møller til Ekstra Bladet og understreger, at han gerne ser Løkke stange nogle invitationer ud til regeringspartnerne:

- Lad mig sige det sådan, at jeg har ikke været involveret i drøftelserne af det her.

- Jeg så også, at Kim Valentin var ude at sige, at det kunne godt være, man skulle indkalde de andre partier.

- Det ville da klart have været en god idé. Det bedste, man kan sige, er vel, at Lars Løkke er Lars Løkke ...

EU-ordfører i Venstre Kim Valentin har samme synspunkt og siger i Altinget, at 'han ikke er blevet inviteret til noget møde' med Lars Løkke om Danmarks EU-politik.

- Hvis Lars Løkke ønsker at gøre det (opgør med vetoretten, red.) til en del af forhandlingerne om en ny europapolitisk aftale, så skulle han måske begynde med at invitere ordførerne fra de to andre regeringspartier til et møde. Det er vel det rigtige sted at starte. Men indtil videre er jeg ikke blevet inviteret til noget møde om det.

Tavs solorytter

Ekstra Bladet forsøgte tirsdag at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen til skudsmålene fra Socialdemokratiet og Venstre samt den anonyme kritik af enegangen.

Men udenrigsministeren afviste at stille op til interview foran Folketingssalen efter at have deltaget i debat tirsdag eftermiddag.

Heller ikke skriftligt har Lars Løkke Rasmussen haft lyst til at svare på Ekstra Bladets spørgsmål om sagen.





S: - Det synspunkt kan man ikke genfinde

Christian Rabjerg Madsen understreger, at planer om at eventuelle planer om at ville afskaffe folkepensionen, står for Lars Løkke Rasmussens egen regning. Det er ikke S-politik. Foto: Jens Dresling

Hos Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, lyder det, at Lars Løkke Rasmussens udmeldinger står for egen regning. Særligt, hvis fabuleringerne om 'generations-planer' og en ændret ældrepleje også betyder et farvel til folkepensionen, som er Moderaternes officielle politik:

- Moderaterne går jo ind for, at folkepensionen bliver opsparingsbaseret. Kan I også godt gå ind for det?

- Det er et velkendt synspunkt for Moderaterne. Det er ikke et synspunkt, der er at genfinde i regeringsgrundlaget, og Socialdemokratiets holdning til folkepensionen har ikke ændret sig, siger Christian Rabjerg Madsen til Ekstra Bladet.

- Så det kan han godt glemme?

- Socialdemokratiet har ikke nogen intentioner overhovedet om at ændre folkepensionen. Den er for rigtig mange mennesker fundamentet for deres økonomi.

