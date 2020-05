Intern magtkamp: Satte Brostrøm på plads

Mails mellem Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, og Sundhedsministeriets departementschef viser kamp om teststrategi. Brostrøm blev beordret til at følge 'et ekstremt forsigtighedsprincip'

Der har udspillet sig en opsigtsvækkende magtkamp i toppen af det danske sundhedssystem, mens coronakrisen var på sit højeste.

Det afslører en mail, som Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, sendte 14. marts til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, der organiserer den danske coronaindsats.

Overordnet var budskabet i mailen ikke til at misforstå: Statsministeriet vil have testet flere nu.

Men hvad der heller ikke var til at misforstå for coronageneral Brostrøm, var den lodrette ordre, som departementschefen kom med til sidst:

'Før du svarer, skal du forlade ansvaret for proportionalitet i anerkendelse af et ekstremt forsigtighedsprincip,' skrev Per Okkels til Søren Brostrøm.

En klar ordre

Netop denne sidste sætning er opsigtsvækkende og udstiller den interne strid mellem regeringen og de sundhedsfaglige eksperter, forklarer Else Smith, tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen.

Det er nemlig ikke en bagatel, som departementschefen beder Brostrøm om at 'forlade ansvaret for':

- Proportionalitetsprincippet er en grundsten i sundhedsmyndighedernes arbejde. Der skal være proportioner mellem det, man vælger at gøre som stat, og det, man prøver at gøre noget ved.

- Kuren skal helst ikke være mere dødelig end det, man prøver at behandle, forklarer Else Smith og slår fast, at ordlyden i mailen ikke er til at misforstå.

- Det skal læses som en klar ordre. Han skriver 'skal'. Det er ikke 'kan' eller 'er det en god idé?, han skriver 'skal'. Der er ingen tvivl om her, at statsministeren har sagt: Kan vi ikke få nogle flere tests?, siger den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen.

Jakob Kjellberg, professor ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) læser også departemenschefens mail som en utvetydig besked til Brostrøm.

- Grundlæggende siger han 'test, test, test' og lad være med at komme rendende med alle mulige overvejelser om, at der skal være et rimeligt forhold mellem det, vi får ud af at teste, og de ressourcer, der bruges på at teste, siger professoren og peger på, at ordvekslingen udstiller uenigheden mellem politikere og fagfolk.

- Det viser, at der er et meget forskelligt syn på testningen. Det er en faglig og politisk verden, der mødes, siger han.

Forstå statsministeren

Ved at bede Søren Brostrøm droppe sine principper om proportioner i teststrategien og i stedet slå ind på 'et ekstremt forsigtighedsprincip', bliver han samtidig tvunget ind på statsministerens linje.

- Budskabet til Brostrøm er, at han ikke skal tænke på sin grundlærdom her. Man må forstå, at statsministeren er bekymret for, at vi ikke tester flere, siger Else Smith.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Statsminister Mette Frederiksen (S) var ifølge departementschefen i Sundhedsministeriet bekymret for, at der ikke blev testet flere for coronavirus i Danmark, da han gav Søren Brostrøm en opsang 14. marts. Foto: Philip Davali

Det var nemlig ikke kun departementschefen i Sundhedsministeriet, der var glad for ordet 'forsigtighedsprincip'. Statsminister Mette Frederiksen brugt det også i forbindelse med nedlukningen af Danmark.

- Vi anlægger med andre ord et forsigtighedsprincip, lød det fra statsministeren på det historiske pressemøde 11. marts som begrundelse for den omfattende nedlukning af landet.

En større konflikt

Sagen er det seneste et eksempel på den uenighed, der herskede mellem regeringen og sundhedsmyndighederne under den første tid med corona i Danmark.

Som Ekstra Bladet og Jyllands-Posten tidligere har afdækket, var Søren Brostrøms tilgang en anden end regeringens, før Danmark blev lukket ned.

Han advarede om, at et for omfattende indgreb kunne gøre mere skade end gavn, og han argumenterede for mindre indgreb end den massive nedlukning, der endte med at blive gennemført.

Mail afslører: Brostrøm advarede om skadelige konsekvenser ved at lukke Danmark

'Jeg ringer til dig'

Søren Brostrøms svar på Per Okkels mail viser, at coronageneralen ikke overgav sig til regeringens forsigtighedsprincip uden kamp.

'Det er faglige processer med mange aktører (og meninger), som vi i Sundhedsstyrelsen trods kompleksiteten alligevel formår at afvikle i meget hurtigt tempo, selvom det betyder at nogle nuancer og præcisering ikke altid er helt i skabet,' skriver Brostrøm, som forklarer, at man løbende er i dialog med regioner og lægeforeningen om netop teststrategien.

'Jeg vil derfor kraftigt appellere til, at der ikke iværksættes yderligere processer på tværs af koncernen, som gør det meget svært for os at holde fokus,' lyder det fra Brostrøm, som slutter med:

'Jeg ringer til dig.'

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet til at svare på spørgsmål i sagen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Per Okkels, departementschef i Sundhedsministeriet. Foto: Sundhedsministeriet

Holder fast i virkeligheden

Else Smith roser Søren Brostrøm for at holde fast i sin linje.

- Det er meget positivt at se, at han faktisk prøver at holde fast i virkeligheden, om jeg så må sige, siger den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, som hæfter sig ved, at Søren Brostrøm forsøger at få arbejdsro.

- Han siger: Vi har rent faktisk styr på det og en masse i gang. Der er en masse, der skal lande rigtigt fagligt. Og i øvrigt appellerer han til, at der ikke bliver søsat mere, bare fordi en minister får en ide. Han går i rette med det, siger hun.

Artiklen fortsætter under grafen...

Ti dage efter mailudvekslingen mellem Søren Brostrøm og Per Okkels gik sundhedsminister Magnus Heunicke ud og sagde, at myndighederne burde teste flere.

Yderligere fire dage senere kunne Jyllands-Posten bringe en læk fra et møde i regeringens Sikkerhedsudvalg, hvor anonyme kilder fortalte, at regeringen var meget opsatte på at teste flere, mens myndighederne var langt mere langmodige.

Det var dog først i slutningen af marts, der begynde at komme gang i antallet af coronatests. Indtil videre er 484.482 personer blevet teset for coronavirus.