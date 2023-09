Intern mail afslører: Lækage-panik hos Pape

K-kaos: Søren Papes højrehånd kaster sig i mail over sine partifæller for at lække lokation og indhold fra et møde, der skulle holdes hemmeligt, og hvorfra Pape smuttede ud ad bagdøren. Nu er den mail også lækket

Der var intet hemmeligt ved, at de konservative fredag eftermiddag i 11. time flyttede deres hovedbestyrelsesmøde fra Christiansborg til en placering hos Danske Rederier i det indre København.

Det bedyrede både partiets presseafdeling og politisk ordfører Mette Abildgaard fredag og lørdag over for Ekstra Bladet, som alligevel havde opsnuset, hvor mødet blev holdt.

- Hvis Ekstra Bladet stod det forkerte sted, kunne I jo bare have ringet og spurgt, hvor det var, lød det fra Abildgaard lørdag.

Passer ikke

Men nu afslører en lækket intern mail, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af, at det slet ikke passer. Det var nemlig absolut ikke meningen, at medierne skulle vide, hvor det trængte parti forsamledes henne:

'Jeg undrer mig over at nogen fra mødet har ment, de skulle orientere pressen om mødets lokation. Vi har hverken fra presseafdelingen eller Christiansborg i øvrigt orienteret nogen om, at vi skulle være hos Rederierne – det var af samme årsag, vi flyttede mødet,' lyder det bl.a. i mailen.

Den er sendt fra Søren Pape Poulsens højrehånd i partiet, generalsekretær Søren Vandsø, til hele hovedbestyrelsen. Og her langer Vandsø i den lækkede mail ud efter lækkene ved bl.a. at skrive, at enkelte i hovedbestyrelsen ikke kan håndtere ansvaret ved at sidde i det høje organ:

'Mailen er IKKE ment som en kollektiv skideballe. Det respekterer jeg jer for meget til, og det ville være uordentligt over for alle jer, og det er heldigvis alle undtaget et par stykker, der påtager sig ansvaret og alvoren i at sidde i et partis ledelsesorgan', hedder det i mailen.

Forpjusket og nervøs

I Ekstra Bladets dækning lørdag kritiserede flere hovedbestyrelsesmedlemmer anonymt Søren Pape for at fremstå 'forpjusket' og 'nervøs' på mødet, samt at partiformanden fremstod hånlig over for de fremtrædende partimedlemmer, der den seneste tid har forladt partiet i protest over især Papes ledelse.

Søren Pape blev i øvrigt holdt skjult fra pressen og smuttede ud ad bagdøren fra det møde, der altså nu viser sig at skulle holdes skjult for offentligheden.

Også lækkene fra selve mødet angriber Søren Vandsø i sin mail til hovedbestyrelsen:

'Det er dog ikke derfor, jeg tillader mig at skrive til jer i dag. Jeg er målløs og desværre også meget mere end det, når en af mine medarbejdere modtager medsendte sms fra en journalist her til eftermiddag.

Det er virkelig, virkelig trist, at vi er nået dertil, hvor der ikke bare lækkes fra interne fortrolige møder – men der direkte lyves om mødets forløb', skriver generalsekretæren.

Ekstra Bladet har, efter at Søren Vandsøs mail udgik til hovedbestyrelsen, været i kontakt med flere af medlemmerne.

Her undrer enkelte sig over Søren Papes højrehånds behov for at skælde ud:

- Hvorfor skal det være hemmeligt, hvor vi holder hovedbestyrelsesmødet? Det er jo bare en bekræftelse af, at man har et problem med pressen, og at man er bange for, at nogen siger noget, som de ikke må. Det er langt fra at være et demokratisk parti, der tillader meninger om den politiske linje, lyder det fra en kilde, der var til stede på mødet.

- Der vil være dem, der sikkert vil analysere sig frem til, at det er noget panikagtigt noget; at nu er vi virkelig ved at være bange for landsrådet. Men det undrer mig, for han plejer at være den cool type.

Tavs generalsekretær

Hverken Søren Vandsø eller Mette Abildgaard er vendt tilbage på Ekstra Bladets opfordring. Foto: Henning Hjorth

Ekstra Bladet har søndag forsøgt at få generalsekretær Søren Vandsø i tale for at høre, hvad han synes om, at hans kritik af hovedbestyrelsens lækager er blevet lækket.

Heller ikke politisk ordfører Mette Abildgaard er vendt tilbage på vores henvendelser.