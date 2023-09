Intern mail: Hurtig næse til Ellemann

Selvom sagen langt fra er undersøgt til bunds, og det stadig er uvist, hvem der har ansvaret, forsøger flertalsregeringen at lade Jakob Ellemann-Jensen slippe afsted med kritik i form af en næse i skandalen om de israelske kanoner.

En kritik, der potentielt kan lukke sagen politisk for Jakob Ellemann-Jensen, der efterfølgende har forladt Forsvarsministeriet og er blevet økonomiminister.

Det viser en intern mail, som Ekstra Bladet har set, og som er sendt til medlemmer af Folketingets Finansudvalg.

Her lægger SVM-regeringen op til, at Jakob Ellemann-Jensen kun skal have kritik for 'håndteringen af forløbet' af sagen, mens den direkte kritik rettes mod ministeriet.

- Et flertal i udvalget (S, V, M, + Folketingets partier) udtrykker hård kritik af den daværende forsvarsministers håndtering af forløbet omkring indkøb af et nyt artillerisystem til Forsvaret, står der i udkastet til kritikken.

SVM-regeringen kan bruge sit flertal til at vedtage kritikken, men forsøger at få flere partier bag.

For tidligt

At uddele en næse til Jakob Ellemann-Jensen nu vil betyde, at Folketinget har draget en konsekvens i sagen over for den tidligere forsvarsminister, og dermed bliver det vanskeligt senere at uddele en stærkere kritik.

Kritikken vil desuden blive udtalt, allerede før en varslet uvildig advokatundersøgelse overhovedet er begyndt. En undersøgelse, der skal afdække, hvor langt oppe i systemet ansvaret for skandalen ligger - måske endda hos Jakob Ellemann-Jensen selv.

Hvilket da også er noget, som de ordførere, Ekstra Bladet har talt med, noterer sig.

Hos Dansk Folkeparti forklarer forsvarsordfører Alex Ahrendtsen, at partiet er klar på at tildele en stor næse til Ellemann.

- Men vi forbeholder os selvfølgelig retten til at følge videre op på sagen. Hvis regeringen tror, at de kan lukke sagen på denne her måde, så må de tro om igen, lyder det fra DF'eren.

Jakob Ellemann-Jensen har forladt Forsvarsministeriet og sendt aben videre til Troels Lund Poulsen i kanon-skandalen. Foto: Jonathan Damslund

Det vil de kritisere

Sagen handler om, at Folketinget i januar blev groft misinformeret af Jakob Ellemann-Jensen og Forsvarsministeriet, da det blev bedt om sige ja til at købe israelske kanoner og raketkastere for 1,7 milliarder kroner.

Her fik Folketinget at vide, at de skulle sige ja i lyntempo, fordi tilbuddet udløb med januar. Men efterfølgende har Altinget afdækket, at tilbuddet løb helt til og med juni.

Forsvarsministeriet lavede over sommeren en redegørelse, der placerede ansvaret for løgnen til Folketinget hos en styrelse. Men kort efter kom nye dokumenter frem, der placerede det i toppen af Forsvarsministeriet.

Jakob Ellemann-Jensen måtte beklage og sende sin departementschef hjem, da redegørelsen om forkerte oplysninger til Folketinget indeholdt forkerte oplysninger. Foto: Jonathan Damslund

Uvildig undersøgelse

Efter at redegørelsen om fejlagtig information til Folketinget indeholdt ny fejlagtig information til Folketinget, er der enighed om, at der skal laves en uvildig advokatundersøgelse.

Den skal kulegrave skandalen yderligere og afdække, hvem der er ansvarlig for at sende en løgn til Folketinget. Undersøgelsen skal også inkludere Jakob Ellemann-Jensens ageren.