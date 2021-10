Intern mink-mail fra Mette F.: - Er det nok?

Mail afslører, at Mette Frederiksen allerede ekstremt tidligt i minkskandalen tvivlede på, om fødevaremyndighedernes indsats var skrap nok

Minkkommissionen har åbnet dørene til de første afhøringer af vidner i sagen om nedlæggelsen af minkerhvervet i Danmark.

Og allerede på førstedagen står det klart, at statsminister Mette Fredriksen (S) ekstremt tidligt i sagen bekymrede sig om, hvorvidt det var nok, at fødevaremyndighederne ville slå smittede dyr ned på enkelte farme.

Det fremgår af en mail fremlagt i kommissionen, som er sendt fra Mette Frederiksen, få dage efter at den første minkbestand blev konstateret smittet med covid-19 15. juni 2020.

Her står det klart, at Frederiksen tvivlede på, om myndighedernes strategi for håndtering af smittede besætninger var skrap nok:

’Ok. Vil dog betvivle, om det er nok’, hedder det i mailen.

Artiklen fortsætter efter artiklen ...

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen mener ikke, at oppositionen kommer til at få meget ud af minkkommissionen.

Aldrig set det før

Kommissionens første vidne, kontorchef i det daværende Miljø- og Fødevareministerium Teis Binderup, bliver i kommissionen spurgt til, hvad Mette Frederiksen mon mente med sin mail.

- Hvad kan det være, at statsministeren her betvivler? lyder det fra udspørger Jakob Lund Poulsen.

- Det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt om det før. Det er første gang, jeg ser det, svarer Tejs Binderup.

Bad Mette F svare hurtigt

Mailen, som Mette Frederiksen svarer på, blev sendt 19. juni kl. 21.14 om aftenen.

Her sender ledende ministersekretær Anders Kappel en mail til Mette Frederiksens personlige mailadresse:

'Vedlagt til godkendelse om overvågningsstategi for covid-19 i mink. Sagen haster, da Fødevarestyrelsen gerne vil igangsætte strategien hurtigst muligt. Bh Anders Kappel'.

Blot tre kvarter senere: kl. 22.34 svarer statsministeren med sin forbeholdne godkendelse og spørgsmålet, om en overvågningsstrategi var nok.

Generelt har udspørger Jakob Lund Poulsen interesseret sig for, hvor meget og hvordan Statsministeriet - herunder Mette Frederiksen - var involveret i beslutningerne om nedslagning af mink, der førte til, at alle mink blev tvangsaflivet i slutningen af 2020.

Tejs Binderup var den første embedsmand, der orienterede Statsministeriet og Finansministeriet om smitte i en dansk bestand i Sindal i Nordjylland. Det skete 15. juni 2020.

Minkkommissionen skal afhøre i alt 61 vidner frem til 9. december, hvor statsminister Mette Frederiksen som den sidste skal i vidneskranken.