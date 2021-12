Intern redegørelse: Nu reagerer baglandet

Europaparlamentsmedlem Karen Melchior (R) kan tilsyneladende lade julefreden sænke sig og ånde lettet op.

Det får umiddelbart ingen konsekvenser for hendes radikale kandidatur til Europa-Parlamentet, at Ekstra Bladet over de seneste måneder har afsløret massive problemer med arbejdsmiljøet - herunder overfusninger og stress-sygemeldinger på stribe.

Sådan bliver konsekvensen hos hovedstadens Radikale Venstre, efter de radikales uafhængige kontaktinstans har vurderet problemerne med arbejdsmiljøet på Melchiors kontor i Bruxelles.

En undersøgelse, der tirsdag har ført til en intern beklagelse fra Karen Melchior bragt over for Radikale Venstres medlemmer.

Karen Melchior ville ikke tale med Ekstra Bladet om sagerne på hendes kontor

Det fortæller Søs Haugaard, kredsformand og formand for kandidaturudvalget i Hovedstadens R, til Ekstra Bladet:

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at alle ansatte og frivillige i Radikale Venstre skal behandles godt og føle sig trygge. Det vil sige, at de problemer, der er og har været på Karens kontor, skal løses, siger Søs Haugaard til Ekstra Bladet.

- Det er Karen fuldkommen enig i. Og det er jeg i dialog med hende om, lyder det fra kredsformanden.

- Har du fortsat tillid til Karen Melchior?

- Jeg har fortsat tillid til Karen som politiker og som mennekske.

- Hvordan er du i dialog med Karen Melchior om de her ting?

- Det betyder ikke andet, end at vi er enige om, at problemerne skal løses. Og vi vil løbende være i dialog om, hvilke tiltag der er nødvendige.

- Er I blevet rådført af kontaktinstansen til at overveje Karen Melciors kandidatur næste gang i forhold til de sager, der har været?

- Kontaktinstansen beder ikke nogen om noget. De giver bare deres vurdering. Og den har vi fået. Og så er det os, der vælger, hvordan vi skal gøre.

- Hvad synes du om kontaktinstansens vurderinger?

- Det er dækket af det, jeg sagde senere. Når der er problemer, så skal der gøres noget ved det.

Svarer ikke

Redegørelsen fra Karen Melchior er udelukkende tiltænkt Melchiors radikale partifæller.

Ekstra Bladet har spurgt Karen Melchior, om hun har beklaget direkte til de medarbejdere, der har følt sig dårligt behandlet eller er knækket under hendes ledelsesstil i Bruxelles.

Eller om hun ønsker at uddybe sin reaktion over for Ekstra Bladet.

Det har Karen Melchior dog nægtet at svare på:

'Jeg har ikke yderligere at tilføje til redegørelsen. Jeg diskuterer ikke personsager i pressen,' skriver Karen Melchior i en sms til Ekstra Bladet.