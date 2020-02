Intern S-mail afslører angrebsplaner mod V midt i milliardforhandlinger

Planerne får Venstre til at kræve forklaring fra statsministeren, før partiet vil forhandle videre. S mener ikke, at tilliden er brudt

Mens regeringen og Venstre sidder midt i afgørende forhandlinger om en milliardaftale om en omfattende reform af kommunernes økonomi, slår en intern socialdemokratisk plan nu gevaldige skår i tilliden mellem de to partier.

En mail, som Jyllands-Posten er i besiddelse af, afslører, at Socialdemokratiet i kulissen bag udligningsforhandlingerne planlægger 'angreb på Venstre'. Det skal b.la. ske med hjælp fra en person helt tæt på forhandlingerne: Finansministerens personlige rådgiver. Han skal finde 'historier på Venstre (…) på baggrund af svar fra forhandlinger og andet'.

Mailen er sendt næsten samtidig med, at finansminister Nicolai Wammen og indenrigsminister Astrid Krag fredag opfordrede til, at man nu holdt inde med 'Christiansborg-fnidder' og fandt et nyt gear med henblik på en aftale med netop Venstre.

Centrale spindokterer

Indsatsen skal ifølge mailen koordineres mellem Stats-, Finans-, Social- og Indenrigsministeriet og partiets politik- og presseafdeling (AIA), som mailen er sendt fra til en række centrale partiansatte, spindoktorer og ordførere.

S-planerne får Venstre til at anklage regeringen for 'fordækt dobbeltspil'. Politisk ordfører Sophie Løhde kalder tilliden i forhandlingslokalet 'nær nulpunktet', og selv om de afgørende forhandlinger er under et enormt tidspres, kræver Venstre en timeout i forhandlingerne, som var indkaldt til søndag aften.

- Nu er vi jo nødt til at vide, om regeringen rent faktisk ønsker en aftale. Det er statsministeren nødt til at svare på. Vi kan jo se, at det ikke alene foregår i partikontoret hos S, men også i samarbejde med b.la. Statsministeriet. Så er Mette Frederiksen jo dybt involveret, siger Sophie Løhde til Jyllands-Posten.

Misbrug

Dansk Folkeparti-formand Kristian Thulesen Dahl mener, at opførslen fra S vidner om 'en et-partiregering, der har sat sig på statsapparatet og misbruger det i egen partiinteresse'.

Aftalen om en ny udligningsreform er en af valgperiodens største forhandlinger og første gang, at regeringen og Venstre skal forsøge at lande en stor, fælles aftale efter valget.

Finansordfører Christian Rabjerg (S) mener ikke, at tilliden i forhandlingslokalet er brudt og håber stadig på en bred aftale.

- Der er ingen grund til at være nervøse for, at vi kunne finde på at kompromittere den fortrolighed, der selvfølgelig skal være. Den interne mail er holdt i et kontant sprog og udtrykker sig på en anden måde, end man normalt ville. Hvis nogen føler sig stødt, skal jeg være den første til at beklage, siger han til Jyllands-Posten.