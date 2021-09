Intern undersøgelse afslører: Dårligt arbejdsklima hos Dan

Det halter med arbejdsmiljøet i Dan Jørgensens (S) ministerium.

Stress, udfordringer med at få hverdagen til at hænge sammen og et enormt tidspres er således hverdag for mange ansatte i Klima-, Energi og Forsyningsministeriet.

Det fremgår af en intern trivselsrapport for 2020 foretaget i departementet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Næsten halvdelen af alle medarbejdere i Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriets (KEFM) departement mener ikke, at de har nok tid til at udføre deres arbejdsopgaver.

Men det er ikke blot tid, der er problemet. Cirka en tredjedel nikker i undersøgelsen genkendende til at opleve stress.

'Umenneskeligt' på Christiansborg

Imens har flere politikere klaget over, at de ligeledes alt for stort arbejdspres. Blandt andet har tidligere minister Sofie Carsten Nielsen (R) kaldt livet som politiker for 'til tider umenneskeligt'.

Hun har mødt opbakning fra Venstre formand, Jakob Ellemann-Jensen, der også er tidligere minister.

- Jeg er meget enig i mange af de ting, som Sofie Carsten Nielsen nævner her, og jeg kan sagtens genkende følelsen af at tænke 'er det nu det rigtige det her?' sagde Ellemann til Sofie Carsten Nielsens tale.

Undersøgelsen af trivslen i ministeriet viser dog, at politikerne også med fordel kan kigge på embedsværkets forhold, hvis de vil dårlige arbejdsforhold til livs.

Langt fra benchmark

I undersøgelsen af Dan Jørgensens ministerium er der også foretaget sammenligninger med tidligere undersøgelser af trivsel både i ministeriet og hos andre virksomheder, såkaldt benchmarking.

Her ses det, at ministeriets arbejdsmiljø er noget ringere end tidligere og ringere end på andre statslige arbejdspladser.

Kigger man på balance mellem arbejde og privatliv, stress og tid til opgaverne, ligger trivslen dårligere på alle tre parametre i forhold til tidligere års undersøgelser og i forhold til andre virksomheder, der er blevet sammenlignet med.

Ville styrke arbejdsmiljø

Kort inden valget i 2019 indgik den daværende VLAK-regering med Lars Løkke i spidsen en bred politisk aftale om at styrke Arbejdstilsynet.

Her var det især det nuværende regeringsparti Socialdemokratiet, der pressede på for at styrke arbejdsmiljøet i Danmark.

Det blev blandt andet aftalt, at man tilførte Arbejdstilsynet 460 millioner kroner, og at myndigheden blandt andet skulle have fokus på 'nye redskaber i indsatsen for det psykiske arbejdsmiljø.'

Alligevel viser målingen i Klima-, Energi og Forsyningsministeriet altså, at de ansatte er pressede.

Ministerium: Der er udfordringer Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra minister Dan Jørgensen (S), men ministeriet har sendt et skriftligt svar fra departementschef Lars Frelle-Petersen. 'Vi vedkender os helt og holdent, at der er udfordringer med trivslen i departementet. Dem arbejder vi systematisk på at løse, for vi ønsker naturligvis ikke, at der er nogen, der mistrives, eller i værste fald bliver ramt af stress. Klimadagsordenen har stor politisk bevågenhed, der er leveret mange politiske resultater, og det kan trække store veksler på medarbejderne, som tilmed også har skullet arbejde hjemmefra i lange perioder pga. corona.' 'Trods svære forhold med hjemmekontorer og Skype-møder, hæfter jeg mig ved, at trivselsmålingen også viser stor stolthed over at arbejde med så vigtigt et politisk område. Hele huset – inklusiv den politiske ledelse – har fokus på at fastholde den faglige stolthed, mens vi løser udfordringerne og skaber en bedre balance for medarbejderne. 'Siden målingens resultater blev fremlagt, har direktionen haft stort fokus på, hvordan vi sammen forbedrer arbejdsmiljøet. Det har foregået i tæt dialog med tillidsrepræsentanterne og har resulteret i flere forskellige initiativer, der skal forbedre trivslen. Det arbejde vil vi fortsætte med, indtil vi er der, hvor vi skal være.' Vis mere Vis mindre

Ministres ansatte er pressede

'Der er et kæmpe politisk pres, hvor alt skal gå hurtigt.'

Sådan lyder det fra en ansat i centraladministration i en større undersøgelse af arbejdsforholdene i embedsværket foretaget af Djøf.

Undersøgelsen med omkring 4000 besvarelser viser et mønster med en stor arbejdsbyrde for embedsmænd, der oplever ikke at kunne levere tilstrækkeligt, fordi arbejdspresset er for stort.

Ser også problemer efter corona

Undersøgelsen tegner et billede af en situation, hvor de ansatte har fået endnu flere arbejdsopgaver under coronakrisen.

'Corona har givet flere opgaver med høj prioritet. Det betyder, at andre opgaver ikke får den samme opmærksomhed, der er behov for. Det går, men særligt cheferne skal løbe stærkt. Det giver også ofte flaskehals, der udfordrer deadline,' skriver en af deltagerne i undersøgelsen.

Over 60 procent af de ansatte har svaret, at corona i større eller mindre grad har øget mængden af opgaver i centraladministrationen.

Selvom der er en generel følelse af, at corona har været medvirkende til et større arbejdspres, er der dog ikke en stor forventning om bedre forhold på den anden side af krisen.

Kun 16 procent af de ansatte har svaret, at de forventer et mindre arbejdspres, når corona er overstået, hvorimod 21 procent forventer et endnu større arbejdspres.

Et stort politisk pres

Flere embedsmænd fortæller i Politiken mere detaljeret om det arbejdspres, som undersøgelsen viser.

- Jeg tror, at det er svært for det politiske niveau at forstå, hvor meget det faktisk kræver, det, de beder om. Den her acceleration, som generelt sker for tiden – folk er virkelig pressede, siger fuldmægtig i børne- og undervisningsministeriet Alexander Thorvaldsen til Politiken.

Selvom undersøgelsen viser, at corona medfører større arbejdsbyrde, så understreger en embedsmand i Fødevarestyrelsen gennem 13 år over for Politiken, at det ikke er noget nyt med et arbejdspres i centraladministrationen.