Intern uro i Venstre: Håndtrykskrav er 'uliberalt'

Flere medlemmer af Venstre på Christiansborg går imod Inger Støjberg og Lars Løkke i sagen om håndtryk for at blive statsborger

Uroen ulmer internt i Venstre på grund af noget så simpelt som et håndtryk.

Flere medlemmer af Venstre Folketingsgruppe er nu imod et krav om at give hånd for at kunne få dansk statsborgerskab i en ceremoni, som et flertal i Folketinget er enige om, skriver Berlingske.

- Jeg synes, det er noget pjat. Jeg synes ikke, at et håndtryk er et udtryk for, om man kan blive en god eller en lidt mindre god dansk statsborger, siger ligestillings- og boligordfører Martin Geertsen (V) til Berlingske.

Selvom V-formand og statsminister Lars Løkke holder fast i et krav om håndtryk, så mener ordføreren ikke, at politikerne skal lovgive om den slags.

- I mit hoved skal staten ikke blande sig i, hvordan folk hilser på hinanden. Det er decideret uliberalt, forklarer Martin Geertsen.

Sluge kameler

Integrationsminister Inger Støjberg (V) skal senere på efteråret udfærdige et udkast til en lov for ceremonien. Hun kræver et håndtryk, fordi man skal signalere at have taget danske værdier til sig.

Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen er uenig. Matthiesen mener, at Venstre er i gang med at sluge en kamel på grund af andre partier i blå blok.

Ser man bort fra Venstres ministre, så er der angiveligt en utilfredshed over håndtrykket blandt hver tredje medlem af Venstre på Christiansborg, men de vil ikke stå frem, skriver Berlingske.

Kritikerne har dog tænkt sig at stemme for loven om ceremonier trods kritikken, skriver Berlingske.

V-borgmestre imod

Flere Venstre-borgmester er også tidliger e gået direkte op imod Inger Støjberg, som vil tvinge nydanskere til at give hånd.

Venstre-borgmester i Egedal Kommune, siger Karsten Søndergaard, samt borgmester i Allerød, Karsten Längerich (V), vil ikke tvinge nogen til at give hånd.

En tredje V-borgmester, Ib Boye Lauritsen fra Ikast-Brande, gør det klart, at han anser lovgivning om håndtryk for 'symbolpolitik' og et 'pseudo-problem'.

Løkke holder fast

Så sent som i tirsdags forsikrede Lars Løkke ellers, at håndtrykket var et krav, og hvis ikke kommunerne ville udfører opgaven, så var statsministeren klar til at lade staten gøre det.

- Det, man skal give igen, er, at man ved en underskrift erklærer, at man vælger Danmark til og vil respektere vores grundlov. Og at man så i øvrigt også kvitterer på den måde, man ønsker tillykke på i Danmark, nemlig med et håndtryk, sagde statsministeren på et pressemøde tirsdag.