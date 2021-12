Intern video afslører: Beskidt borgerkrig

Hån, latterliggørelse og grove beskyldninger spreder sig internt i Dansk Folkeparti.

Ekstra Bladet kan afsløre en kontroversiel video – lavet af et medlem af partiets undomgsorganistation – som deles internt i baglandet og på Christiansborg frem mod DF’s valg af ny formand.

Videoen forestiller en spansktalende Kristian Thulesen Dahl, der bliver interviewet om formandsvalget. Her kommer den karikerede DF-formand med en række svinere mod de nuværende formandskandidater og andre i DF-toppen.

Undtagen Morten Messerschmidt, som går helt fri af spot og spe i den interne video.

’Jeg har set videoen, men det er ikke mig, der har lavet den,’ skriver Morten Messerschmidt i et skriftligt svar, hvor han afviser at have delt videoen.

Morten Messerschmidt. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Team Messerschmidt har delt video

Næstformand i Dansk Folkepartis Ungdom Christian Bülow ved, hvem DFU-ophavsmanden til videoen er, men afviser at oplyse det.

Han erkender dog, at han selv har delt den til ’et par stykker’ på Messenger.

Christian Bülow var kampagnechef for Morten Messerschmidt ved valget i 2019. Han er også en del af kampagnen for at få Morten Messerschmidt valgt som DF-formand i januar.

DFU’s formand, Tobias Weische, har set videoen, men ifølge ham selv ikke delt den. Han har også været ude i medierne med fuldtonet opbakning til Morten Messerschmidts formandsdrømme.

Lidt vilde ting

Videoen deles ifølge Ekstra Bladets oplysninger især på mail eller via beskeder. Flere gange er den dog dukket op på videotjenesten YouTube for så at blive pillet ned igen.

– Der er nogle ting i videoen, som er lidt vilde at komme med, hvis man ikke aner, om det er korrekt, siger Christian Bülow.

Få gange er den delt på sociale medier såsom Facebook. Blandt andet i kommentarspor, som har tilknytning til team Messerschmidt.

– Det er ikke noget, som er brugt i valgkampen. Den florerer enkelte steder, og jeg har personligt kun set den i et kommentarspor på Peter Kofods Facebook-side, fortæller Christian Bülow.

DF’s medlem af EU-Parlamentet, Peter Kofod, stiller op sammen med Morten Messerschmidt, og skal – hvis de vælges – være næstformand.

Peter Kofod oplyser, at han ikke anede, at videoen er delt i en kommentar på hans Facebook-side.

- Jeg har ikke været obs på den før, men internettet er desværre fyldt med den slags. Jeg har ikke noget pænt at sige om videoen, siger han.

Kristian Thulesen Dahl har ikke ønsket at kommentere videoen, der gør grin med den afgående formand.

Kristian Thulesen Dahl. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Martin Henriksen. Foto: Per Rasmussen

Merete Dea Larsen. Foto: Jens Dresling

