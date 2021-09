Intern video afslører: KÆMPE splittelse i DF-toppen

Nag, splid og uforsonlighed.

Stemningen i Dansk Folkepartis hovedbestyrelse, partiets øverste organ, er helt til rotterne.

Det afslører Martin Henriksen, tidligere folketingsmedlem og nuværende hovedbestyrelsesmedlem, i en intern partivideo, hvor han i Sindal i Nordjylland for nyligt har holdt oplæg og afsløret det elendige arbejdsklima internt i partitoppen.

Oplægget handler primært om Martin Henriksens bekymring for en udskiftning af den danske befolkning pga. indvandring.

Men undervejs afslører han de enorme uenigheder i det ellers historisk hermetisk lukkede top-organ hos DF.

'Vi skændes'

Om arbejdet i hovedbestyrelsen siger han blandt andet:

- Vi er nogle stykker, der udover at skændes internt og eksternt, som I også kan læse om i pressen, har besluttet os for at lave talent- og politikudvikling.

Martin Henriksen afslører derudover, at der er brug for for alvor at skærpe den udlændingepolitiske profil:

- Der er en diskussion i partiet, hvor nogen mener, vi skal nærme os de andre partier. Men hvor vi er nogle stykker, der mener, at det er vejen frem at kigge på, hvad der historisk har virket, siger Martin Henriksen i løbet af oplægget.

Svarene afslører, at der nu er, hvad man kan betragte som to fløje i partiet, der de seneste år har været presset helt i bund i meningsmålinger - bl.a. som følge af Morten Messerschmidt-sagen.

I et interview med Jyllands-Posten om videoen svarer Henriksen bekræftende på, at DF nu har to stridende fløje.

- Nogen mener, at de har en politisk interesse i at hive mig ind i nogle interne magtkampe. Jeg ønsker ikke at være en del af det. Men jeg kan forstå, at nogen har en interesse i at gøre mig til en del af det. Det må de så gøre – det kan jeg jo ikke styre, siger han til avisen, som påpeger, at det lyder som en lang måde at svare 'ja' på:

- Ja, det kan du godt sige.

Undervejs i interviewet med Jyllands-Posten siger Martin Henriksen også, at han blot reagerer på andre HB-medlemmers valg om at lufte uenigheder offentligt - og han navngiver også dem, han ligger i krig med:

- Det er (Peter red.) Kofod, (Anders red.) Vistisen og senest DFU-formanden, Tobias Weische. Nogle mener, at jeg skal opføre mig som et lille lam, der bare accepterer, at folk mere eller mindre siger, at min linje ikke længere er velkommen i partiet. Sådan er jeg ikke som person. Hvis folk angriber mig gentagne gange, svarer jeg på det.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et uddybende interview med Martin Henriksen, men han er fredag morgen ikke vendt tilbage.

Vistisen: Problematisk

Ekstra Bladet har også spurgt Anders Vistisen til uenighederne. Her er reaktionen klar tale ift. Henriksen:

'Det er da problematisk, hvis nogen har problemer med at adskille deres funktioner som f.eks. HB-medlem, partiansat og FT-kandidat, så det må vi bede om en redegørelse for og tage en drøftelse af i HB'.

Martin Henriksen er til daglig ansat som konsulent hos DF på Christiansborg, efter han røg ud af Folketinget ved sidste valg. En ansættelse, der er iværksat af partiets ledelse, hvoraf også Kristian Thulesen Dahl sidder i hovedbestyrelsen.

Dansk Folkeparti holder landsmøde om to uger, hvor der også er valg til hovedbestyrelsen. Noget, der sidste år var ved at skabe alvorlige sprækker i magtforholdet som afsløret i Ekstra Bladet.

