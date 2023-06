Internationale medier: Mette F. er favorit

Mette Frederiksen lagde ikke en dæmper på Nato-spekulationerne, da hun takkede Joe Biden for samarbejdet i Nato under sit besøg i Det Hvide Hus

Flere diplomatiske kilder peger på Mette Frederiksen som den person med bedst chancer for at løbe med titlen som kommende Nato-boss, skriver en række internationale medier

Det er efterhånden svært at benægte, at Mette Frederiksen er en seriøs kandidat til posten som Natos generalsekretær.

Ifølge flere store europæiske medier er den danske statsminister faktisk endda favorit til posten.

Et af de medier er den britiske avis The Times, som tirsdag skriver, at Mette Frederiksen bliver set som den stærkeste kandidat til posten blandt adskillige europæiske lande.

Ifølge mediet har flere diplomatiske kilder i Vesten lagt vægt på, at hun er en god formidler, som kan bibeholde freden mellem den del af de Nato-allierede, som gerne vil have en stærkere offensiv mod Rusland, og dem, som står i den modsatte grøft.

Også den tyske avis Handelsblatt nævner Mette Frederiksen som værende favoritten.

Italiensk forsidefrue

Den italienske avis La Stampa skriver ligeledes, at Mette Frederiksen anses for at være favoritten.

Mediet havde sågar Mette F. på forsiden mandag under overskriften: 'En kvinde til Nato'.

Avisen skriver desuden, at Frederiksens engagement i Ukraine især bliver vægtet højt. Her nævnes blandt andet, at hun er rejst til Kiev tre gange det seneste år, og at Danmark har stillet sig i spidsen for koalitionen, som uddanner ukrainske piloter.

Sidst, men ikke mindst nævnes også Danmarks vilje til at sende F-16 fly til ukrainerne

Mette Frederiksen mødte Joe Biden 5. juli, og selvom hun forsat afviser at 'søge jobbet' i Nato, er internationale medier ikke i tvivl om hendes kandidatur. Foto: Susan Walsh/Ritzau Scanpix

The Times nævner desuden Mette Frederiksens vilje til at fremskynde planerne for at hæve Danmarks militærbudget.

'Danmarks hårde dame'

Det er dog ikke kun de italienske og britiske medier, der har spottet Frederiksens chancer. Både det svenske medie Svenska Dagbladet og den norske avis VG har også beskrevet Mette Frederiksen som frontrunner.

Derudover skriver nyhedsmediet Reuters også mandag, at en række diplomater anser Mette Frederiksen, som mediet kalder 'Danmarks hårde dame', for at være 'en seriøs kandidat'.

De citerer desuden Norges statsminister Jonas Gahr Støre, som kalder hende for 'en af de mest kompetente'.

- Jeg kunne bruge lang tid på at sige gode ting om Mette Frederiksen. Hun er en af Europas mest kompetente statsoverhoveder. Der er stor respekt i Europa for, hvad hun har gjort som statsminister og for at være den person, hun er i internationalt samarbejde.

Bedre chancer

Medierne nævner dog også de andre kandidater, herunder Estlands premierminister, Kaja Kallas, formand for Europa-Kommissionen Ursula von der Leyen, Hollands premierminister, Mark Rutte, og Ben Wallace, tidligere britisk forsvarsminister.

Mette Frederiksen havde også tid til at møde medlemmerne af den amerikanske kongres. Her er hun flankeret af henholdsvis Nancy Pelosi, tidligere formand for Repræsentanternes Hus, og Michael McCaul, formand for udenrigsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Men både La Stampa og The Times spår altså Mette Frederiksens chancer til at være bedre.

Det er der forskellige årsager til.

Begge medier lægger vægt på, at man gerne vil have en kvinde, hvilket flere internationale medier også har peget på tidligere. Det giver naturligvis Mark Rutte og Ben Wallace baghjul.

Derudover skriver La Stampa, at Tyskland gerne vil have, at Ursula von der Leyen fortsætter som chef for Europa-Kommissionen, samt at Kaja Kallas opfattes som et for risikofyldt valg, fordi de baltiske lande grænser op til Rusland.

