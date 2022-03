Interne mails: Messerschmidt-rival får advarsel efter radikal klage

Morten Messerschmidts rival i formandskampen - Erik Høgh-Sørensen - har fået en advarsel af Dansk Folkeparti.

Det oplyser Erik Høgh-Sørensen, der er medlem af byrådet i Hjørring for DF, selv, mens interne mails fra partiets hovedbestyrelse afslører, at en klage fra Radikale Venstre satte gang i processen.

- Ja, det er korrekt, at jeg har fået en advarsel, siger Erik Høgh-Sørensen, der stillede op mod Morten Messerschmidt, men trak sit kandidatur inden det ekstraordinære årsmøde i januar.

- Det virker lidt som noget Christiansborg-kammerateri, hvor de radikale har bestilt en advarsel hos Dansk Folkeparti, hvis altså de mails, du har, er korrekte. Det tager jeg ikke så tungt, fortæller han.

Klagen fra Radikale Venstre kom fra partiets sekretariatschef på Christiansborg til Dansk Folkepartis partisekretær, Jens Vornøe.

Det viser en intern mail til DF's hovedbestyrelse, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, hvor partisekretæren betegner det som 'en alvorlig klage fra de radikale over Erik'.

Messerschmidt-støtter bag advarsel

Interne mails i Dansk Folkepartis hovedbestyrelse afslører også, hvem der har været for advarslen til Erik Høgh-Sørensen.

Det drejer sig blandt andre om Peter Kofod, Anders Vistisen og Tobias Weische, som alle var tæt knyttet til Morten Messerschmidts kamp for at blive DF-formand.

Her ses mailen fra Peter Kofod til Jens Vornør og resten af hovedbestyrelsen i DF.

Her ses mailen fra Tobias Weische til Jens Vornør og resten af hovedbestyrelsen i DF.

Twitter-krig

Klagen fra de radikale går på, at Erik Høgh-Sørensen er gået over stregen på det sociale medie Twitter i forhold til et af deres menige medlemmer.

Kontroversen bunder i beskyldninger mod Erik Høgh-Sørensen, som har fået DF'eren fra Hjørring til tasterne. Gentagne gange har han mindet det radikale medlem om tidligere udenrigsminister Erik Scavenius møde med Adolf Hitler i Berlin 1941.

- Radikale Venstre er et af de partier, som gentager historiske fejl lige nu. De går EU's og Putins ærinde på samme måde, som da Scavenius besøgte Adolf Hitler, forklarer Erik Høgh-Sørensen.

Scavenius var udmeldt af Radikale Venstre, da han mødtes med Hitler. Erik Høgh-Sørensen mener dog, at 'de danske samarbejdspolitikeres medløberi med Hitler' og deres 'historiske fejl' går igen over for EU og Putin under krigen i Ukraine.

- Har du kontaktet det radikale medlem på andre måder end via Twitter?

- Nej sgu da. Hverken mail, persona, transcendentalt, brevdue eller på anden måde, siger han.

Blokeret af R-leder

Det radikale medlem kunne derfor slippe for Erik Høgh-Sørensens skriverier på Twitter ved at blokere ham. Det er først sket for nylig.

Det gjorde den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, modsat med det samme, da Erik Høgh-Sørensen skrev om emnet til hende.

- Jeg forstår ikke, at Dansk Folkepartis hovedbestyrelse er faldet for den radikale klagesang uden at høre min side af sagen, fortæller Erik Høgh-Sørensen.

Tvist om a-våben

Dansk Folkepartis hovedbestyrelse har behandlet Erik Høgh-Sørensens sag, som også drejer sig om en kronik om Ukraine og atomvåben.

- Jeg har også fået advarslen for at minde om en historisk atomaftale, der ved Sovjets fald forsikrede Ukraine mod angreb fra Rusland, fortæller DF'eren fra Hjørring.

- Den aftale har Vesten, inklusive Danmark, glemt. Jeg kan ikke se noget galt i at overholde internationale aftaler. Det er faktisk ret vigtigt for et lille land som Danmark, at store lande holder aftaler, siger Erik Høgh-Sørensen.

Partisekretær Jens Vornøe skriver til Dansk Folkepartis hovedbestyrelse, at 'de negative kommentarer fra baglandet vedrørende hans ønske om a-våben i Ukraine har været helt enorme'.

'Fået flere påbud'

Medlem af Europa-Parlamentet Peter Kofod og DFU-formand Tobias Weische har ingen kommentarer. Medlem af hovedbestyrelsen Anders Vistisen vil dog gerne begrunde advarslen.

- Erik Høgh har gennem tiden fået flere påbud om at holde sig til partiets politik i sine udtalelser, særligt i sin agitation på de sociale medier, siger Anders Vistisen.

- På baggrund af gentagne overskridelser af dette påbud har jeg over for hovedbestyrelsen anbefalet, at han modtager en skriftlig advarsel, lyder det.

Anders Vistisen understreger, at han ikke kender til rigtigheden af klagen fra Radikale Venstre. Men den del af sagen 'har ikke haft betydning', oplyser Anders Vistisen.

Dansk Folkepartis partisekretær har ingen kommentarer til advarslen eller de interne mails. Det er ellers sket flere gange, at advarsler til medlemmer er omtalt i medierne af partiet. Blandt andet her og her og her.

DF-formanden, Morten Messerschmidt, kommenterer ikke 'interne forhold', oplyser han.

