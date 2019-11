Interne mails: Tordner mod Bertels voldtægts-vers

Kære Bertel

Jeg har generelt haft stor respekt for dig, men en voldtægt er ikke morsomt. Du gør i din ”sang” grin med det faktum, at et menneske er blevet udsat for voldtægt – som gerningspersonen tilmed er dømt for. Og du krydrer det med at omtale offeret for en voldsom forbrydelse som ”heks” og ”fælleseje”.

Vi taler om et menneske, som har været udsat for noget af det mest forfærdelige, man kan forestille sig. Du skal være velkommen til altid at drille Enhedslisten, men at latterliggøre voldtægt er simpelthen det laveste, jeg har set meget længe herinde. Og det siger ikke så lidt. Det er rystende og uværdigt, at det kan komme fra et folketingsmedlem og tilmed det længst siddende.

Jeg synes, at du bør slette dit vers og undskylde af hensyn til offeret i denne sag og alle ofre for voldtægt, som kunne få den ide, at du mener, at voldtægtsforbrydelser mod rigtige levende mennesker – konkrete ofre – er genstand for morskab.