Internt angreb: DF er et sminket lig

Den tabende part i Dansk Folkepartis formandsvalg langer gevaldigt ud efter 'fløjkrigsarkitekten' Morten Messerschmidt og partiet, der 'minder om et sminket lig'

Morten Messerschmidt er arkitekten bag Dansk Folkepartis fløjkrige, som nu får partiet til at ligne et sminket lig.

Det mener DF-profilen Martin Henriksen, som blev nummer to ved Dansk Folkepartis formandsvalg for en uge siden i Herning.

- Det er utrolig trist at sige det, men DF minder om et sminket lig, det skal helst se pænt ud på overfladen. Men kradser man bare lidt i overfladen, så handler det slet ikke om politik, men om alt muligt andet. Sådan har det desværre været de seneste år, men det er værre nu, siger Martin Henriksen.

'Kæmpes på kryds og tværs'

Martin Henriksen er partiets markante udlændingeordfører gennem mange år på Christiansborg. Han kom ikke ind ved det seneste folketingsvalg, men blev i efteråret valgt til kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune for Dansk Folkeparti.

Han mener, at den nyvalgte DF-formand Morten Messerschmidt selv begyndte partiets magkamp og splittelse for at blive formand. Og det rammer nu Messerschmidt.

- Jeg tror også, at det er derfor, der endnu ikke er kommet en ny gruppebestyrelse på plads, fordi der kæmpes på kryds og tværs, men det er jo svært for Messerschmidt at kritisere det med troværdighed, når han selv har været arkitekten bag partiets fløje, siger Martin Henriksen.

- Lige nu handler det i partiet mest om, hvilke lønninger og poster de forskellige skal have, ligesom der lægges planer for, hvordan den nye formand kan beholde magten, såfremt han igen bliver dømt i retten. Jeg har svært ved at se den politiske idé med det nye projekt, siger Martin Henriksen.

'Usund persondyrkelse'

Martin Henriksen har meldt ud, at han ikke ønsker at stille op til Folketinget for Dansk Folkeparti, fordi Morten Messerschmidt er formand. Han er dog fortsat medlem af partiet.

- Som jeg ser det, så er det eneste, der lige nu holder partiet samlet, en usund persondyrkelse af partiets nye formand. Men jeg anerkender, at det er det, som et flertal har ønsket, hvorfor jeg jo også har trukket mig som folketingskandidat på Sjælland, siger Martin Henriksen.

Morten Messerschmidt har ikke ønsket at kommentere beskyldningerne fra Martin Henriksen.

Artiklen fortsætter under videoklippet ...

Integrationsordfører Marie Krarup truer med at forlade partiet, hvis den tidligere DF-formand og partistifter Pia Kjærsgaard får en ledende rolle i partiet. Men også hun langer ud efter den nye formand, som hun mener har begået et 'kongemord' på Kristian Thulesen Dahl.

- Hvis medlemmerne vidste, hvilke metoder Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt har benyttet til at undergrave Kristian Thulesen Dahl, så tror jeg ikke, at de havde stemt på team Messerschmidt, lød det tidligere til Ekstra Bladet.

Dansk Folkeparti har siden formandsvalget fået 25 procent flere medlemmer, som dog i hele 2022 ikke skal betale for medlemsskabet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør mere om situationen i Dansk Folkeparti i Ekstra Bladets podcast 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.