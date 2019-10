Internt brev afslører: Henrik Dam i hård kritik af Mette

Statsminister Mette Frederiksen (S) er havnet direkte i skudlinjen og modtager hård kritik for nøl med regeringens finanslovsudspil.

Kritikken kommer til udtryk i et opsigtvækkende internt brev sendt til statsministeren. Afsenderen er ikke hvem som helst: Folketingets formand og Mette Frederiksens partikammerat, Henrik Dam Kristensen, står således som underskriver.

Henrik Dam Kristensen bekræfter, at han har sendt det pågældende brev til statsministeren.

'Folketingets formand oplyser, at han efter mødet i Udvalget for Forretningsordenen den 30. september sendte et brev til statsminister Mette Frederiksen på vegne af udvalget. Brevet gør rede for den kritik af tidspunktet for offentliggørelsen af finanslovsforslaget, som flere medlemmer af udvalget gav udtryk for. Derudover har han ingen kommentarer,' lyder det i kommentaren, som Folketingets presseansvarlige har sendt til Ekstra Bladet.

Udvalg for Forretningsorden har det overordnede ansvar for, at det politiske arbejde på Christiansborg foregår efter bogen. Udvalgets formand er netop Henrik Dam Kristensen.

Henrik Dam Kristensen bekræfter, at han står som afsender på det kritiske brev til statsministeren. Foto: Kaare Smith/Ritzau Scanpix

En dag til 3600 sider

Ekstra Bladet er bekendt med indholdet af brevet, som statsministeren modtog tidligere på måneden.

Heri kritiseres det bl.a., at regeringen ventede så længe med at løfte sløret for de økonomiske prioriteringer for næste år, at Mette Frederiksen nåede at holde sin åbningstale i Folketinget forinden. Forslaget blev således først offentliggjort 2. oktober.

Samtidig havde folketingsmedlemmerne blot én dag til at læse op på det 3600 sider lange udspil, inden de skulle deltage i den vigtige åbningsdebat i anledning af Folketingets åbning.

Regeringen havde ellers gentagne gange oplyst til Folketingets Finansudvalg, at finanslovsforslaget ville blive offentliggjort 26. eller 27. september. Men få dage forinden blev offentliggørelsen udskudt.

Ikke retvisende

Undervejs har regeringen forsvaret sig med, at forløbet svarer til den måde, Venstre-regeringen greb det an efter folketingsvalget i juni 2015. Men den forklaring halter grundlæggende. I 2015 blev hovedindholdet af finanslovsforslaget allerede udgivet i slutning af september - mere end en uge før Folketingets åbning.

I brevet til Mette Frederiksen rettes der en hård kritik af, at regeringen dermed ikke har benyttet sig af en retvisende forklaring. Generelt udtrykkes der desuden utilfredshed med regeringens informationsniveau over for Finansudvalget under førløbet.

Kritik fra flere kanter

Utilfredsheden blev ikke mindst luftet på et møde i Udvalget for Forretningsordenen 30. september. Her deltog Mette Frederiksen under en del af seancen, men efter at hun havde forladt lokalet, forsatte diskussionen af forløbet omkring finanslovsudspillet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var det ikke kun medlemmer af oppositionen - i skikkelse af bl.a. Dansk Folkepartis Peter Skaarup og Venstres og Sophie Løhde - der rejste kritikken. Alternativets Uffe Elbæk og de radikales Jens Rohde meldte sig ligeledes på banen.

Diskussionen mundede ud i, at Henrik Dam Kristensen skulle sende brevet med den hårde kritik til Mette Frederiksen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Mette Frederiksen til sagen.

DF's Peter Skaarup mener, at forløbet om regeringens finanslovsudspil er udtryk for dårlig stil. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Dårlig stil

Dansk Folkepartis Peter Skaarup ønsker ikke at gå nærmere ind i, hvad der foregik på mødet i Udvalget for Forretningsordenen. Men generelt lægger han ikke skjul på sin utilfredshed med forløbet omkring regeringens finanslovsudspil.

- Det er vigtigt for en étparti-regering at se på, hvilke arbejdsvilkår Folketinget har brug for, for på betryggende vis at gennemgå året vigtigste lov, som i sagens natur er meget omfattende og indviklet. Det er ikke særligt betryggende, at vi først får fremlagt regeringens finanslovsforslag dagen før åbningsdebatten og en dag efter åbningstalen.

- Det er helt usædvanligt, og det er helt på sin plads, at det bliver påtalt over for regeringen, at det er dårlig stil, siger han.

Uffe Ebælk oplyser til Ekstra Bladet, at han ikke har nogen kommentarer, mens det ikke har været muligt at få en reaktion fra Jens Rohde til forløbet.