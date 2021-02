Internt brev: Sådan blev Støjberg kuppet

Der foregik et beskidt magtspil i Venstres kroge i juledagene, hvor partisekretær Christian Hüttemeier arbejdede på at kuppe den daværende næstformand Inger Støjberg.

Det skriver Venstres formand i Nordjylland og medlem af partiets forretningsudvalg Pernille Roth i et afskedsbrev - som Ekstra Bladet er i besiddelse af - på dagen for hendes udmeldelse af partiet.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har beskyldt Inger Støjberg for at være illoyal. Men sandheden er lige omvendt, mener den afgående baglandsprofil.

'Det gik op for mig, da jeg blev klar over, at Venstres partisekretær allerede i juledagene - altså inden Venstres forretningsudvalg overhovedet var hørt - begyndte at arbejde i krogene for at skaffe opbakning til, at Inger Støjberg – vores næstformand – skulle afsættes, skriver Pernille Roth.

'Alt sammen skete det i uofficielle fora,' lyder det i brevet til omkring 4000 nordjyske Venstre-folk.

Ellemanns ultimatum

Venstre-formanden endte med at stille et ultimatum til partiets forretningsudvalg mellem jul og nytår.

Enten skal Inger Støjberg forlade ledelsen, eller også gør jeg, lød det fra Jakob Ellemann-Jensen ifølge Pernille Roth, der som den eneste i forretningsudvalget holdt med Inger Støjberg.

'Jeg advarede ham og forretningsudvalget om, at det 'kunne risikere at sætte ild til vores parti'. Han strøg tændstikken alligevel, skriver Pernille Roth med henvisning til Venstre-formanden.

Når Venstres partisekretær angiveligt modarbejder næstformanden, bekræfter det Pernille Roths mistanke om dobbeltspil.

'Planlagt proces'

Kuppet mod Inger Støjberg har - ifølge Pernille Roth - været en 'planlagt politisk proces', som ikke handler om selve rigsretssagen mod Inger Støjberg.

'Den har været brugt som redskab fra den allerøverste politiske ledelse for at skaffe sig af med Inger Støjberg, fordi man ikke har brudt sig om hendes politiske synspunkter,' står der i brevet til Venstre-medlemmerne.

'Alt sammen i hemmelighed, bagom partiets valgte organisationsfolk.'

'Vaklende og svag formand'

Derfor vil Pernille Roth nu ikke længere være medlem af det parti, som hun har været en del af siden 2003.

Hun smækker med døren på vej ud, og fremtiden ser svær ud for partiet, som har en 'splittet og dårligt ledet organisation, en vaklende og svag formand og uenighed om den politiske linje'.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Pernille Roth, partisekretær Christian Hüttemeier og Venstres politiske ledelse.