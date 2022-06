Internt dokument afslører: Arendt stik imod partilinjen

Konservative har altid været flittige til at stemme for dansk krigsdeltagelse, men nu har partiet fået en pacifist på holdet. De afviser at godkende Isabella Arendts tidligere krav om stemmefritagelse på krigsbeslutninger

Få timer er der gået, siden Isabella Arendt ved siden af en storsmilende Søren Pape på Facebook fortalte, at hun nu har fundet et parti med plads til sine grundværdier.

Men et internt dokument sætter nu spørgsmålstegn ved, om det faktisk er tilfældet.

Da Isabella Arendt, der nu stiller op for Konservative, tilbage i efteråret 2020 skulle genopstilles som folketingskandidat for Kristendemokraterne havde hun ét krav til partiet.

Det afslører en såkaldt kandidaterklæring fra Kristendemokraterne, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

I dokumentet, hvor Isabella Arendt som kommende folketingskandidat skulle skrive under på, at hun havde læst partiets vedtægter og principprogram, tilføjede hun selv et krav.

'Såfremt der i fremtiden kommer en afstemning om at sende Danmark i krig eller bidrage med danske tropper til en krig under internationale faner, vil jeg enten stemme imod eller anmode om at blive fritaget fra afstemningen', skrev hun på erklæringen til storkredsbestyrelsen.

Hun uddyber selv, at hun er klar over, at partiet ikke har en konkret politik på området.

'Men jeg finder det rimeligt at informere HB (hovedbestyrelsen, red.) om min holdning, før jeg godkendes som kandidat', skrev Isabella Arendt i erklæringen, som hun selv har underskrevet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Konservative oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke kendte til Isabella Arendts aftale med Kristendemokraterne.

Og selvom Isabella Arendt er pacifist, kan det ikke komme på tale, at hun kan få en lignende aftale hos Det Konservative Folkeparti, der gerne sender Danmark i militære operationer. Det oplyser partiet til Ekstra Bladet.

Partiet oplyser, at der ikke er folketingsmedlemmer, der kan undlade at stemme på bestemte områder.

Til gengæld kan gruppen fritstilles i helt særlige sager. Dermed kan Isabella Arendt glemme alt om, at stemme imod eller blive fritaget, når det handler om krig.

'Selv er jeg pacifist'

Det er ikke nye tanker fra Isabella Arendt, der kommer frem i kandidaterklæringen.

I efteråret 2015 kaldte hun sig selv pacifist i et blogindlæg, hun skrev i forbindelse med, at hun var i gang med at se Marvel-serien 'Agents of S.H.I.E.L.D.'.

'Selv er jeg pacifist og mener aldrig, at man bevidst skal gøre sig skyldig i et andet menneskes død. Uanset hvad,' skrev hun dengang i blogindlægget.

På tidspunktet for blogindlægget havde Danmark allerede sendt kampfly til missioner mod Islamisk Stat blandt andet på mandaterne fra Konservative, og det får hende til at tænke på, om politikerne er ansvarlige for de mennesker, der bliver dræbt i en krig.

'I en tid, hvor vi går i krig i Syrien, taler om nye kampfly og i det hele taget betragter os selv som et land i krig, synes jeg også, det er spørgsmål, som er vigtige et besvare og tænke over politisk. Er politikere, som sender soldater i krig ansvarlige for de liv, soldaterne tager? Er soldaterne?' spørger hun retorisk i sit debatindlæg.

I 2015 var Konservative et af de partier, der havde kampflyene allerhøjest på ønskelisten i kampen mod terrorbevægelsen.

Konservative krigsførere

Søndag aften meldte Isabella Arendt sig ind i Konservative, som historisk har været glade for dansk krigsdeltagelse, kampfly og højere forsvarsbudgetter.

Det var f.eks. Konservatives daværende udenrigsminister Per Stig Møller, der i 2003 fremsatte forslaget om at deltage i Irak-Krigen.

Under Lars Barfoed var partiet klar til at sende danske våben til Ukraine tilbage i 2015, og senest har partiet under Søren Papes ledelse stemt for at sende våben til Ukraine.

Da Danmark i 2015 skulle deltage i missioner mod Islamisk Stat var det fra Konservatives side med et ønske om både specialstyrker og kampfly. Det var også Konservatives ønske at skulle bekæmpe fly fra det syriske styre, men det var altså lige en tand for meget for Venstre.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Isabella Arendt. Hun har indtil nu helt afvist et interview med nærværende avis, fordi hun har et 'tæt program'.