Internt dokument afslører Pape

Konservatives statsministerkandidat kalder slettet politisk plan for en 'drømmevision', selvom internt dokument afslører, at partiets kandidater blev instrueret i at udbrede dens budskab om blandt andet flad skat

Søren Pape holder stædigt fast i, at der aldrig var tale om konkret politik i Konservatives plan 'Vision 2034', som partiet belejligt har slettet i løbet af sommeren.

Det har han gang på gang forklaret, efter Ekstra Bladet i juni kunne fortælle, at partiet pludselig havde fjernet hele visionsplanen. Den indeholdt blandt andet en vision om en flad skat på 33 procent for alle borgere og afskaffelse af selskabsskatten.

Nu kan Ekstra Bladet imidlertid afsløre et internt dokument, der i høj grad rokker ved Papes forklaring.

Alle landets konservative kandidater ved det seneste valg blev nemlig instrueret i at sige, at partiet ville 'sikre en flad skat for alle på 33 procent', og at de ville arbejde for at afskaffe selskabsskatten helt.

Annonce:

Det fremgår af Konservatives interne 'Valghåndbog', som blev uddelt til alle partiets kandidater i 2019, og som fungerer som en lang række instruktioner for, hvilken linje kandidaterne skulle rette sig efter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Allerede på side fire i valghåndbogen fra 2019 skriver Konservative sort på hvidt, at partiet vil 'sikre' en flad skat

Håndbogen består af 112 siders ren konservativ spin, og allerede på side fire fandt partiet det vigtigt at slå helt fast, at kandidaterne skulle fortælle de konservative vælger eller potentielle vælgere, at partiet ville sikre den flade skat.

Men Søren Pape og resten af partiet benægter fortsat hårdnakket, at det nogensinde var konservativ politik, selvom det stod sort på hvidt i instruktionerne til partiets kandidater.

'Drømmevision'

På trods af forelæggelsen af spinmanualens instrukser, der stemmer overens med dele af visionspapiret, kalder Søren Pape visionsplanen for et 'drømmepapir' og en 'drømmevision'.

Det skete på pressemødet på Egelund Slot i forbindelse med Konservatives sommergruppemøde.

Annonce:

- Men det var det, I bad jeres kandidater om at sige ved seneste valg for tre år siden? Det er en konkret instruktionshåndbog.

- Jeg tror lige, jeg skal sige - i fare for at der jo kunne sidde folk derude, som måske tror, at det er det, det er -, når vi sender sådan en håndbog ud, så er det for at fortælle vores kandidater, for det er jo ikke alle folketingskandidater, der sidder i Folketinget, så de ved, hvad vi har stemt for i den seneste periode, eller hvad har vi fremlagt af udspil.

- Og så nævner vi også den her. Så det var jo en del af en drømmevision, siger Søren Pape.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Konservative holdt onsdag pressemøde på Egelund Slot. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Så skal man bruge en ordbog for at finde ud af, hvornår noget er en konkret politik? I skriver jo, at I vil 'sikre' en flad skat, og det lyder jo som noget, I ville garantere jeres vælgere på gaden.

Annonce:

- Jeg har ikke mødt en eneste vælger på noget tidspunkt, i den tid jeg har været formand for partiet, der har sagt: 'Det der vision 2034-papir på side 8, hvad er det, du mener med det?'. Jeg tror ikke sådan lige på, at vælgerne har sagt, at det er lige derfor, siger den konservative formand.

Drømme og visioner?

I stedet skelner han mellem den politik, der blev fremlagt på pressemødet onsdag, og så visionspapiret, fordi det ene var finansieret, mens visionsplanen ikke var.

- Så ved sidste valg, der bad I jeres kandidater rundt om i landet om at gå ud og sige, hvad I drømmer om, og ikke hvad I rent faktisk ville indføre?

- Det er en fantastisk skarpvinklet fremstilling, og det skal du jo også gøre. Men verden er jo bare sådan, at der var et langt katalog over, hvad vi har lavet, og hvad vi går til valg på. Du har heller ikke hørt os i sidste valgkamp sige, at Det Konservative Folkeparti vil arbejde for 33 procent flad skat, og vi finansierer det på den måde. Så det er en drømmevision, siger Søren Pape.

- Så det folk hører jer snakke om på gaden nu, skal man også tolke som visioner og drømme?

Annonce:

- Nej, for det har vi jo ikke sagt. Vi har jo præcist sagt, hvad det er, vi lægger frem her. Og nu, for at der ikke er nogen misforståelser, er det, der ligger på vores hjemmeside, vores politik. Det er gennemberegnet og finansieret. Det er det, vi står på mål for og det, vi går til valg på. Så kan man være tryg ved det.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Beregninger på tegnebrættet

For den konservative formand, Søren Pape, er der en vigtig forskel mellem den netop fremlagte 2030-plan og den slettede visionsplan. Førstnævnte er nemlig 'gennemberegnet', mens den anden ikke havde finansieringsforslag med.

Ekstra Bladet har ellers tidligere beskrevet, at Søren Pape i et interview på DR2 i 2016, hvor man lavede visionsplanen, fortalte, at de agtede at regne på planen.

- Agter I at regne på planen på noget tidspunkt, lød det af vært Clement Kjærsgaards spørgsmål i programmet 'Vi ses hos Clement' på DR2 om, hvordan visionerne skulle finansieres.

- Ja, selvfølgelig gør vi det, svarede Søren Pape dengang.

Annonce:

I den nye 2030-plan, der blev fremlagt på pressemødet, bliver flad skat ikke nævnt med et ord. Heller ikke selskabsskatten, som Konservative 'drømte' om at afskaffe i visionsplanen, står længere til at ryge, hvis Konservative skal bestemme.

Begge dele var ellers de tungeste økonomiske punkter i visionsplanen, som partiet dengang altså havde til hensigt at gennemberegne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Var det 'mindste parti'

Ekstra Bladet har den seneste uge forsøgt at finde ud af, om Konservative faktisk ønsker en flad skat for alle på 33 procent.

I forbindelse med at Søren Pape mandag trådte frem foran pressen og annoncerede, at han nu officielt er statsministerkandidat, spurgte Ekstra Bladet partiets politiske ordfører, Mette Abildgaard, hvor de står på forslaget om en flad skat.

- Vi lavede i 2016 et langsigtet visionspapir om det samfund, vi drømte om. Og det er udarbejdet på et tidspunkt, hvor vi var Folketingets mindste parti. Men nu er vi kommet til et sted, hvor vi er et større parti, og hvor vi kan fremlægge egentlige politiske udspil, som vi finansierer krone til krone, sagde Mette Abildgaard.

Annonce:

Ved pressemødet på Egelund Slot onsdag spurgte Ekstra Bladet så den politiske ordfører, om partiet ændrer holdning, alt efter hvor stort eller småt partiet er.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Finansordfører Rasmus Jarlov og Mette Abildgaard var begge med på Egelund Slot, da Konservative præsenterede sin ny plan. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Der er overhovedet ikke forskel på den politik, Konservative førte dengang, og den vi fører i dag. Man kan vide sig fuldstændig sikker på, at vi arbejder på at få skatten så langt ned som overhovedet muligt, siger hun.

- Det, jeg sagde, var, at der er en forskel på dengang, hvor jeg tror Rasmus Jarlov var skatteordfører - jeg kunne forestille mig, han havde en 10-12 ordførerskaber, jeg tror, jeg selv havde 14 i den periode -, og der var en grænse for, hvor langt jeg kunne gå ned i materien, hvert enkelt forslag, hver enkelt udtalelse. Det er klart, at der har vi andre muligheder i dag, hvor vi har 12-13 mandater, svarer Mette Abildgaard.