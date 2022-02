Internt drama: Messerschmidt grillet på øm tå

På et internt gruppemøde gik flere DF'ere i kødet på Morten Messerschmidt i partiformandens betændte svindelsag

DF-formand Morten Messerschmidt fik pikante spørgsmål fra egne rækker på et internt gruppemøde tirsdag.

Flere i Dansk Folkepartis folketingsgruppe ville nemlig vide, hvad formanden gør, hvis han bliver dømt i byretten i den såkaldte Meld-sag.

Det oplyser integrationsordfører Marie Krarup, som selv var en af dem, der spurgte direkte ind til formandens betændte sag om svindel og dokumentfalsk.

- Han (Morten Messerschmidt, red.) forelægger sin sag for hovedbestyrelsen, hvis han bliver dømt i byretten, siger Marie Krarup om DF-formandens svar på det interne møde.

Skal væltes

Dermed er det Dansk Folkepartis hovedbestyrelse, som aktivt skal vælte formanden i tilfælde af dom. Og netop i hovedbestyrelsen har DF-formanden og hans loyale støtter et flertal.

Samme toner lød også til Ekstra Bladet kort efter formandsvalget i januar.

Men tirsdag følte flere DF'ere dog, at formanden skulle gøre klart rede for scenariet efter en eventuel dom i byretten.

Morten Messerschmidt er én gang idømt seks måneder betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk ved Retten i Lyngby. Men sagen skal nu gå om.

Assistent med i retten

Østre Landsret ophævede nemlig i december byrettens dom, fordi byretsdommer Søren Holm Seerup var inhabil på grund af kritiske og hånlige ytringer på Facebook om både Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt.

Derfor skal der igen findes datoer til retssagen, hvor også Messerschmidts tidligere assistent i Bruxelles Søren Peter Jensen skal sidde med på anklagebænken.

Vil udvide HB

Under debatterne i formandsvalgkampen har det lydt fra Morten Messerschmidt, at hovedbestyrekseb skal ekspanderes med 10 personer til hele 21 medlemmer. Dermed kan han måske undgå et massivt mindretal imod han på grund af en dom.

Udvidelsen vil kræve en vedtægtsændring, som skal godkendes på det kommende ordinære årsmøde i september.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Morten Messerschmidt.